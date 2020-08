Košarac: Blokada Turkovićeve zaustavila važan posao oko Trgovske gore

SARAJEVO –Na video-konferenciji o implikacijama odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori na razvoj turističkog sektora kojem su pored nadležnih bh. i entitetskih ministarstava prisustvovali i predstanvici civilnih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine zaključeno je da se vrši blokada formiranja ekspertnog tima, te da se dovodi u pitanje zdravlje građana i zaštita životne sredine.

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kazao je da je danas razgovarao sa civilnim društvima iz Republike Srpske i Federacije BiH, a vezano za blokadu imenovanja ekspertne grupe za Trgovsku goru.

"Raduje me spremnost civilnog društva iz RS i FBiH da se uključe u ovaj procers. Moram da kažem da je zadovoljstvo bilo razgovarati jer je dio civilnih društava uključen u sve te procese. Od civilnih društava entitetski ministri i ja nismo tražili ništa nego da na vrlo jasan način daju doprinos kako bismo odblokirali imenovanje ekspertnog tima za Trgovsku Goru. Žao mi je ali moram da kažem da mi se ovo čini kao političko, jer ako se ne poštuju stavovi Predsjedništva BiH, treba napomenuti da je na prijedlog srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, Predsjedništvo donijelo zaključak gdje je obavezalo sve institucije da se bave pitanjem Trgovske Gore, politički je ne samo nekorektno, nego rekao bih, političko pitanje se proizvodi blokadom Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova i zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara koja ne dozvoljava da se ta tačka dnevnog reda nađe na dnevnom redu sjednice Savjeta minsitara", rekao je i dodao:

"Mislim da niko nema pravo da ne poštuje stavove Predsjedništva, da niko nema pravo da ne poštuje stavove i drugih institucija, jer treba napomenuti i da je Parlament BiH i entitetski i lokalni parlamenti donijeli odluku kada je u pitanju Trgovska gora".

Košarac je dodao da njima ostaje opredjeljenje da rade jer im je cilj zaštititi zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Dodaje da treba otvoreno reći da ova blokada koja je prouzrokovana postupanjem ministrice vanjskih poslova zaustavila veoma važan posao, a to je da se na osnovu naučno-istraživačkih elemenata dokaže da je izgradnja odlagališta u Trgovskoj Gori štetna po zdravlje ljudi u RS i FBiH.

"Omogućili smo potpuno da Hrvatska to radi samostalno. Naša ambicija je bila da onda kada hrvatski eksperti uđu na tu teritoriju da uđu i eksperti iz BiH i da to radimo paralelno. Naše procjene govore da ako ovako nastavimo da puštamo da Hrvatska provodi svoje aktivnosti da ćemo doći do perioda gdje nećemo moći reagovati, jer po EKSPO konvenciji BiH će dobiti mogućnost da u roku mjesec dana reaguje. Mi ne možemo u roku od mjesec dana reagovati na studije o zagađenosti, odnosno na zaštiti ekologije u tom pojasu i mislim da je to potpuno svjesno. Da li neko ima neke specifične odnose sa Zagrebom, dolaze do mene i takve informacije, ne bih želio da se špekuliše. Naša obaveza je takva da radimo u interesu zdravlja građana RS i FBiH i zaštiti životne sredine. Nećemo se mi povući iz koordinacionog tijela, tu smo odluku donijeli tražićemo druge modele, jer nemamo pravo da ostavimo ljude na cjedilu na takav način samo zato što neku, u ovom slučaju gospođa Turković opstruiše formiranje ekspertnog tima. Mi ćemo, siguran sam, u narendoj sedmici imati koordinaciono tijelo, napravićemo analizu pomenute odluke o formiranju tog tijela. Možda ćemo napraviti određen izmjene, ali ono što ćemo sigurno uraditi jeste da ćemo obavijestiti Predsjedništvo o blokadi i nepoštivanju zaključaka koje je donijelo", kazao je Košarac.