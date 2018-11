Košarac: Iza Vilićeve skandalozne odluke stoje američka ambasada i vrh SDA

ISTOČNO SARAJEVO - Član Predsjedništva SNSD-a i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac rekao je da iza skandalozne odluke o zabrani nošenja oružja u Sarajevu za pripadnike MUP-a Republike Srpske koji obezbjeđuju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika stoje vrh SDA i Ambasada SAD u BiH.

"Riječ je o mračnim namjerama da se predsjednik Dodik politički disciplinuje, da mu se onemogući normalan rad u zgradi Predsjedništva BiH u Sarajevu, kao i o pokušaju da mu se uruši obezbjeđenje i u njegovu blizinu ubace muslimanski i inostrani doušnici", upozorio je Košarac u izjavi za Srnu.

On je naglasio da "svima koji stoje iza ove odluke treba da bude jasno da predsjednik Dodik nikada nije imao namjeru, niti će ikada dopustiti da o njegovoj bezbjednosti brinu ljudi kojima rukovodi direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić".

"Vilić ima nesumnjivu i direktnu odgovornost za pokušaj atentata na predsjednika /Srbije Aleksandra/ Vučića u julu 2015. godine u Potočarima. On je i tada donio odluku o zabrani ulaska većeg broja pripadnika MUP-a Republike Srpske u Memorijalni centar u Potočarima, zbog čega predsjednik Vučić nije imao skoro nikakvu zaštitu. Ova Vilićeva odluka je očigledna priprema sličnog scenarija i za predsjednika Dodika. To je nedopustivo i to nikada više ne smije i neće da se dogodi", poručio je Košarac.

On je podsjetio da je, nakon napada na predsjednika Vučića, smjenu Mirsada Vilića u avgustu 2015. godine tražio i ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić.

"Vilić nije čak ni suspendovan, a kamoli da je protiv njega otvorena ozbiljna istraga jer je sve zaustavila američka Ambasada, čiji je Vilić štićenik. Mektić tada nije smio ni da pisne, a danas, opet pod pritiskom Amerikanaca, podržava Vilića i u javnim istupima traži da predsjednika Dodika obezbjeđuju policajci pod Vilićevom komandom i kontrolom. I zbog toga Mektić treba odmah da ode sa te pozicije", naglasio je Košarac.

On je upozorio i na činjenicu da, kako je rekao, postoje vjerodostojni podaci o sumnjivoj ratnoj prošlosti direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsada Vilića.

"To je u nadležnosti pravosudnih institucija. Ono što je u našoj nadležnosti jeste da od novog ministra bezbjednosti i od Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH tražimo da ponovo pokrenu proceduru za smjenu Vilića i mi ćemo to učiniti", rekao je Košarac.