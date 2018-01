Košarac: Izetbegović diktira poteze Saveza za promjene

VIŠEGRAD - Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac izjavio je da građani Srpske ne treba da obraćaju pažnju šta govore oni kojima diktira /lider SDA/ Bakir Izetbegović i da "takozvani Savez za promjene dezinformiše javnost Srpske".

Komentarišući izjave iz Saveza za promjene da mladi odlaze, Košarac je istakao da je potpuno jasno da je "to stav Bakira Izetbegovića i međunarodne zajednice i da takozvani Savez za promjene pokušava da pokaže kako je loše stanje prikrivajući opšti haos institucija na nivou Federacije i opšti haos na nivou institucija BiH".

"Postoje određeni problemi kada je u pitanju zapošljavanje, ali potpuno je evidentno da su strukture vlasti okupljene oko SNSD-a i koalicionih partnera, Socijalističke partije i Demokratskog narodnog saveza uradile veoma puno kada je u pitanju sam sistem zapošljavanja. Takođe, Vlada Republike Srpske na čelu sa SNSD-om uvela je model stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova tako da je vidljivo da se stimuliše ta vrsta odnosa prema mladima", rekao je Košarac novinarima u Višegradu.



On je naglasio da je jedan od takvih subjekata i preduzeće "Hidroelektrane /HE/ na Drini", te da je zaposlen veliki broj mladih ljudi koji daju doprinos razvoju ove zajednice.



Košarac je dodao da je "HE na Drini" pokazala da je jedno od preduzeća koje ima najviši stepen socijalne odgovornosti prema mladim ljudima i da će uz adekvatno rukovodstvo koje trenutno jeste na čelu, voditi računa o tome i činiti napore da se i dalje afirmiše zapošljavanje mladih.