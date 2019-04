Košarac: Izetbegović "može da sanja" neke uslove

SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je danas u Sarajevu da aktivacija MAP-a nije uslov za formiranje Savjeta ministara.

On je dodao da lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović "može da sanja" neke uslove, ali da SNSD neće odustati od svojih ciljeva.

"Šefik DŽaferović i Bakir Izetbegović mogu da iz svoje glave iznose neke uslove, ne postoji nigdje zapisano da je aktiviranje MAP-a uslov za formiranje Savjeta ministara. Oni ovu zemlju usporavaju u njenom razvoju", ocijenio je Košarac.

Ističući da BiH ne može dobiti status kandidata bez vlasti, on je napomenuo da je primarno i neophodno sprovesti volju birača.

"Na ovaj način se negira izborna volja. Nastavlja se sa falsikovanjem određenih pojava. Jedna od takvih falsifikovanih pojava je Denis Zvizdić u Berlinu. On nema legitimitet", rekao je Košarac i istakao da se "političke poruke fabrikuju u glavama Izetbegovića, DŽaferovića i Zvizdića koji očigledno imaju unutrašnje probleme u SDA".

Ono što jeste problem, dodao je on, je što se ne poštuje volja birača.

"Ovoj strukturi oko Izetbegovića odgovaraju podobni Srbi, poput Mirka Šarovića i Dragana Mektića", smatra Košarac.

Prema njegovom mišljenju, Izetbegović jedno priča, drugo radi, treće misli.

"I danas on kaže u maju. Pa maj je. Nema teoretske šanse da se prije polovine juna išta uradi. On treba da poštuje srpsku reprezentaciju koja dolazi iz Republike Srpske. On uslovljava. Nigdje ne piše da je aktivacija MAP-a uslov za formiranje Savjet ministara. Tu su stvari veoma jasne. Može Izetbegović da sanja neke uslove, ali mi odustati od naših primarnih ciljeva neće", rekao je Košarac, komentarišući tvrdnje Izetbegovića da se Savjet ministara može formirati narednog mjeseca.

On je rekao da institucije Republike Srpske funkcionišu i da se ne odustaje od snažne reperezentacije koja će zastupati Srpsku na zajedničkom nivou.

"Ne odustajemo od toga, ali postoje izmišljeni uslovi koji usložnjavaju formiranje Savjet ministara", rekao je Košarac.

On je ponovio da nema teoretske šanse da se do polovine juna bude bilo šta urađeno na izboru predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara, te poručio da Izetbegović treba da poštuje volju birača u Republici Srpskoj.