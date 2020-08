Košarac: Ljude ne smijemo ostaviti na cjedilu

SARAJEVO - Blokadom formiranja ekspertskog tima BiH za Trgovsku goru, na kojoj Hrvatska planira da odlaže nuklearni otpad iz Nuklearne elektrane Krško, dovodi se u pitanje zdravlje građana i zaštita životne sredine lokalnim zajednicama koje u tom pojasu graniče s tom državom.

Ovo je poruka koja je prenesena sa današnje video-konferencije predstavnika nevladinog sektora i Staše Košarca, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te entitetskih resornih ministara. Košarac je rekao da ga raduje spremnost civilnog društva iz RS i FBiH da se uključi u ovaj proces.

"Od svih smo tražili da daju doprinos kako bismo odblokirali imenovanje ekspertskog tima za Trgovsku goru", rekao je Košarac i dodao da mu se čini da se u sve ovo uplela politika, jer se ne poštuju odluke Predsjedništva BiH.

Podsjetio je da je na prijedlog Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH iz RS, ova bh. institucija donijela zaključak kojim je obavezala sve institucije da se bave pitanjem Trgovske gore.

Košarac je dodao da treba otvoreno reći da je ova blokada koja je prouzrokovana postupanjem ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković zaustavila veoma važan posao, a to je da se na osnovu naučnoistraživačkih elemenata dokaže da je izgradnja odlagališta na Trgovskoj gori štetna po zdravlje ljudi u RS i FBiH.

"Omogućili smo potpuno da Hrvatska to radi samostalno. Naša ambicija je bila da onda kada hrvatski eksperti uđu na tu teritoriju, da uđu i eksperti iz BiH i da to radimo paralelno. Naše procjene govore da, ako ovako nastavimo da puštamo da Hrvatska provodi svoje aktivnosti, doći ćemo do perioda gdje nećemo moći reagovati, jer po EKSPO konvenciji BiH će dobiti mogućnost da u roku mjesec dana reaguje. Mi ne možemo u roku od mjesec dana reagovati na studije o zagađenosti, odnosno na zaštiti ekologije u tom pojasu i mislim da je to potpuno svjesno. Da li neko ima neke specifične odnose sa Zagrebom, dolaze do mene i takve informacije, ali ne bih želio da se spekuliše. Naša obaveza je takva da radimo u interesu zdravlja građana i na zaštiti životne sredine", rekao je Košarac i dodao da se neće povući iz koordinacionog tijela.

"Tu smo odluku donijeli i tražićemo druge modele, jer nemamo pravo da ostavimo ljude na cjedilu na takav način samo zato što neko, u ovom slučaju gospođa Turković, opstruiše formiranje ekspertskog tima. Mi ćemo, siguran sam, u narednoj sedmici imati koordinaciono tijelo, napravićemo analizu pomenute odluke o formiranju tog tijela. Možda ćemo napraviti određene izmjene, ali ono što ćemo sigurno uraditi jeste da ćemo obavijestiti Predsjedništvo o blokadi i nepoštivanju zaključaka koje je donijelo", istakao je Košarac.

Mario Crnković, predsjednik Udruženja "Green team" Novi Grad, rekao je za "Nezavisne" da se slaže sa onim što je rekao ministar Košarac, te da je blokada jako loša stvar za BiH.

"Na taj način praktično BiH sama sebi veže ruke u ovom slučaju. Potrebno je pronaći način da se što prije odblokira taj proces i da stručni tim već sada počne raditi na prikupljanju argumentacije koju će kasnije koristiti pravni tim", kazao je Crnković.

Uvjeren je da ima nade da kompletna priča o Trgovskoj gori dobije pozitivan ishod.

"Kad kažem pozitivan, mislim na zaštitu kompletnog područja sjeverozapadne Bosne i Sisačko-maslovačke županije od ove prijetnje", kazao je Crnković, te dodao da nevladin sektor u posljednjih pet godina aktivno radi na ovom problemu ne bježeći od odgovornosti koju imaju kao predstavnici građana.

"Dosta toga je urađeno, ali naša obaveza je da uradimo dosta više", zaključio je Crnković za "Nezavisne".