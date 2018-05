Košarac: Posjeta Erdoana produbila kontroverze o izgradnji autoputa Beograd - Sarajevo

SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da je posjeta predsjednika Turske Redžepa Taipa Erdoana Sarajevu produbila nedoumice i kontroverze u vezi sa izgradnjom autoputa Beograd - Sarajevo

"Na osnovu izjava nakon sastanka Erdogana i Izetbegovića može se zaključiti da je prioritet dat trasi preko Tuzle, koja većim dijelom ide preko teritorije Federacije BiH. S druge strane, krajem prošle godine u Beogradu, gdje je sa turskom stranom, takođe, potpisano pismo namjere, govorilo se o trasi od Sarajeva do mjesta Kotroman kod Višegrada, što je trasa koju očigledno preferira Srbija i koja se uklapa u strateške planove Republike Srpske", rekao je Košarac za Srnu.

On je naglasio da se u sve buduće razgovore o ovom pitanju moraju uključiti predstavnici institucija Republike Srpske, čiji se stavovi moraju uvažavati.

Košarac je upozorio da zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Mirko Šarović, koji je prisustvovao sastanku Erdoana i Izetbegovića, ne zastupa stavove institucija Republike Srpske.

"Šarović je imao ulogu statiste i ikebane. Ne može on tamo sjediti, klimati glavom i ćutati na izjave Izetbegovića kako će se autoput do Beograda graditi preko Tuzle, a da će do Goražda, a ne do Višegrada ići brza cesta. Gdje je tu interes Republike Srpske? To se hitno mora raščistiti i o tome odluku ne mogu donositi Bakir Izetbegović i Savjet ministara, već Vlada Republike Srpske koja je za to nadležna", naglasio je Košarac.

On je dodao da izgradnja autoputa koji bi povezao Istočno Sarajevo i Višegrad sa zapadnom Srbijom i Beogradom predstavlja razvojnu šansu za stanovništvo i privredu istočnog dijela Republike Srpske.

"Kriterijum za određivanje prioritetne trase ne može i ne smije biti samo ekonomska isplativost. U obzir treba uzeti i odgovor na pitanje šta bi izgradnja auto-puta do Višegrada značila za ekonomski razvoj i kvalitet života stanovništva u ovom dijelu Republike Srpske. Toga su itekako svjesni i u Beogradu i u Banjaluci. Svi to znaju osim Mirka Šarovića, koji ćuti i klima glavom na stavove iz Sarajeva, i Mladena Bosića, koji se otvoreno zalaže za izgradnju auto-puta preko Tuzle", rekao je Košarac.

On je najavio da će na jednoj od narednih sjednica Predstavničkog doma parlamenta BiH tražiti od Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara precizne podatke o razgovorima u vezi sa izgradnjom autoputa Sarajevo - Beograd.

"Mora se znati šta znači 15-20 odsto turskih investicija, pod kojim uslovima i sa kakvim kamatnim stopama će, kako je najavljeno, turska Eksim banka kreditirati ovaj projekat. Sve se mora znati, a onda će institucije Republike Srpske donijeti odluku hoće li ulaziti u taj projekat ili će same tražiti povoljnija sredstva, koja bi obezbijedila angažman naših preduzeća i realizaciju strateških planova Republike Srpske u ovoj oblasti", zaključio je Košarac.