Košarac: SDA tražila da se oformi još jedno ministarstvo u Savjetu ministara, SNSD odbio

SARAJEVO - Staša Košarac, poslanik SNSD-a u Predstavničkom Domu BiH i član Predsjedništva ove stranke, rekao je danas da je tačna informacija da je SDA tražila da se oformi još jedno ministarstvo u Vijeću ministara BiH i da SNSD na to nije pristao, jer je to protiv Ustava i Dejtona.

Kazao je da je bio prijedlog da se oformi ministarstvo poljoprivrede ili ministarstvo evropskih integracija.

Košarac je naglasio da se SNSD vodi isključivo Ustavom i zakonima.

"Tu nema apsolutno dileme i mi od toga nećemo odustati. Tražimo da nam se omogući da raspoređujemo ono što Ustavu pripada Republici Srpskoj, a Ustav i Dejtonski sporazum su jasni kada je riječ o strukturi vlasti na zajedničkom nivou - jednu trećinu biraju i predstavljaju predstavnici iz Republike Srpske, a najviše dvije trećine iz Federacije BiH (FBiH). Naš stav je da tri ministra u Savjetu ministara budu iz Republike Srpske, srpske nacionalnosti, i predsjedavajući Savjeta ministara", precizirao je Košarac.

On je pozvao one koji pokušavaju da izbjegnu zakone u ovom procesu da preuzmu odgovornost za to.

Podsjećajući da je zakonski rok za formiranje Savjeta ministara davno istekao, Košarac je rekao da je za tu blokadu odgovoran SDA i lider te stranke Bakir Izetbegović.

"To što Bakir Izetbegović pokupšava da uslovljava, to može ostaviti za sebe. Može da takvu politiku praktikuje sa nekim drugim političkim subjektima. SNSD nije filijala SDA. Ako je on navikao da radi sa SDS-om na taj način, neka nastavi, ali mi nećemo na to pristati, nemamo pravo na to i ostaćemo istrajni u našim političkim motivima da tražimo trećinu u zajedničkim institucijama", poručio je Košarac.

Navodeći da je SDA i na jučerašnjem sastanku sa SNSD-om pokušao sa uslovljavanjima, Košarac je naveo da SNSD u slučaju da se nastavi sa takvim ponašanjem ima spreman model budućeg ponašanja.

"Uslovljavati SNSD, legitimno izabrane predstavnike srpskog naroda u BiH, igrati se voljom birača iz Republike Srpske neće se dozvoliti Bakiru Izetbegoviću niti bilo kome drugom", istakao je Košarac i dodao da Izetbegović za DF ne može tražiti mjesto u Savjetu ministara iz srpske kvote.