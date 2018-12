Košarac: SNSD za to da odmah bude izabran predsjedavajući

ISTOČNO SARAJEVO - Postoje različita stanovišta između SNSD-a i bošnjačkih političkih struktura kad je riječ o dinamici realizacije imenovanja predsjedavajućeg i članova Savjeta ministara, rekao je danas u Istočnom Sarajevu član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

On je pojasnio da postoje dva modela u izboru predsjedavajućeg Savjeta ministara i da SNSD zastupa onaj da odmah bude izabran predsjedavajući, dok bošnjačke političke strukture pokušavaju da dobiju na vremenu zbog situacije u Federaciji BiH (FBiH).

"Sa aspekta naših primarnih ciljeva, a to je zaštita interesa Republike Srpske, ovakav Savjet ministara u kojem i dalje participiraju SDS i PDP, svakim danom je veća opasnost po Srpsku", rekao je novinarima Košarac, koji je kao član delegacije SNSD-a učestvovao u današnjim konsultacijama u Sarajevu sa članovima Predsjedništva BiH o izboru kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

On naglašava da je uvedena nova praksa da je neophodno sačiniti neki akt ili sporazum sa spiskom poslanika koji to podržavaju, što je formalno i politički nepotrebno.

Košarac je upitao zašto je formiran Kolegijum Predstavničkog doma parlamenta BiH ako ne postoji bazičan politički dogovor kada je riječ o samom Savjetu ministara.

Prema njegovim riječima, oni koji učestvuju u konsultacijama prihvatili su da Srbin treba da bude predsjedavajući Savjeta ministara i tu postoji politički konsenzus.

"Zoran Tegeltija odgovara svima koji su učestvovali u konsultacijama sa političkim strukturama koje čine Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH", naveo je Košarac.

On ukazuje da se otvara novi model koji do sada nije bio primijećen kao praksa u Predstavničkom domu i institucijama BiH, a to je da je neophodno, ne samo izabrati predsjedavajućeg, što nalažu Poslovnik i određeni rokovi, nego da se napravi i dodatna novina u sarajevskoj praksi, a to je da bude napravljen sporazum o političkom djelovanju, odnosno neka vrsta platforme i da je neophodno dostaviti potpise poslanika koji bi u Predstavničkom domu podržali predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"Prisutna je jedna vrsta `sarajevskih zavrzlama` u smislu da bošnjačka politička struktura očigledno želi da prihvati eventualno Tegeltiju kao predsjedavajućeg, ali i da želi da, zbog određenih aktivnosti u konstituisanju vlasti u FBiH, dobije na vremenu", naglasio je Košarac.

On je podsjetio da će se Komisija za izbor Savjeta ministara Predstavničkog doma sastati onda kada Predsjedništvo imenuje kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara.

"U roku od tri dana kada takav prijedlog dođe iz Predsjedništva Komisija je dužna da održi konstitutivnu sjednicu, izabere Kolegijum i otvori proceduralne aktivnosti i da u roku do tri dana dostavi svoj prijedlog Predstavničkom domu", pojasnio je Košarac.

Iako nije bilo razgovora o raspodjeli resora, Košarac je naglasio da je SNSD zainteresovan za participaciju u Savjetu ministara da bi se štetne odluke koje je donosio Savjet ministara ispravile i da se ostavi što manje vremena Savezu za promjene u Savjetu ministara da i dalje proizvode štetne posljedice i politike za Republiku Srpsku.

"Isto tako, mi smatramo učešće SNSD-a važnim na zajedničkom nivou kako bi bili sačuvani interesi Republike Srpske i ostvareni politički interesi i rezultati za Srpsku, jer bili smo svjedoci činjenice da je u protekle četiri godine Savjet ministara činio loše politike protiv Srpske i smatramo da sa takvim politikama treba prestati što je prije moguće", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, o učešću SNSD-a u Savjetu ministara izjasniće se organi stranke, prije svega Izvršni komitet.

"Kad budu riješene sarajevske zavrzlame i politički već dugo vremena nagomilani problemi u FBiH, onda će se vidjeti kako će biti napravljena nova struktura Savjeta ministara i kako će SNSD participirati", naveo je Košarac.