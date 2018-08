Košarac: Srpska ima jak i organizovan MUP, ne treba joj federalna policija

TREBINJE - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac naglasio je da Republika Srpska ima izuzetno organizovano i jako Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ koje može da odgovori migrantskoj krizi i potpuno je neprihvatljivo da policija Federacije BiH bude raspoređena na teritoriji Srpske.

On je naveo da je MUP Srpske vrlo organizovan sa visokim stepenom kvaliteta, te da je ta institucija stub odbrane Srpske u smislu zaštite svih građana i njenih prava što su, kako je istakao, bezbroj puta i dokazali.

Košarac je izrazio žaljenje što veoma često Savez za promjene koristi institucije BiH da bi se obračunavao sa Republikom Srpskom kako na političkom tako i na finasijskom, odnosno ekonomskom planu.

"Savjet ministara BiH glumi vladu BiH. On ne može biti vlada i uzalud su njihovi pokušaji da budu nadređeni nižim nivoima vlasti. Republika Srpska i njene institucije se pitaju za sve u BiH i bez saglasnosti Vlade Srpske nema ništa u BiH", naglasio je Košarac u izjavi za Herceg televiziju komentarišući izjavu ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića da "još ne zna da li će policajci iz FBiH biti raspoređeni na najugroženije dijelove granice na teritoriji Srpske".

On je upozorio da je cilj jedne u nizu takvih Mektićevih odluka da se, prije svega, izazove haos u Republici Srpskoj.

"Potpuno je neprihvatljivo da pripadnici Federalne uprave policije uđu na teritoriju Republike Srpske i da on bude taj koji treba da štiti granice Srpske. Republika Srpska ima svoj MUP i svoju policiju koji u skladu sa svim propisima svoj posao rade s ciljem da zaštite građane Srpske bez obzira da li je riječ o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima", poručio je Košarac.

On je naglasio da bez saglasnosti Vlade Srpske ne može biti prihvaćeno da bilo koja policijska agencija sa nivoa BiH bude angažovana u Republici Srpskoj.

"Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je prije godinu dana ukazao na problem migrantske krize u BiH i od nadležnih institucija - Ministarstva bezbjednosti, Službe za poslove sa strancima i Granične policije, tražio da se vidi na koji način se možemo zajedno suprotstaviti izazovu koji se zove migrantska kriza i da se ponude rješenje", rekao je Košarac.

On je podsjetio na Mektićeve ranije izjave i loše procjene da od te krize nema ništa, a kako je vrijeme odmicali građani BiH su postali svjedoci da migranti ulaze u BiH i da BiH ima problem novog bezbjednosnog izazova jer je riječ, prije svega, o ljudima iz islamskih država.

"Ako znamo da određene grupe i pojedinci vrše obuku mladih Bošnjaka, ako se gađa bojevom municijom, ako imamo izražen politički stav da se namjenska industrija Federacije razvija, onda je posebno razuman stav predsjednika Srpske i njenih institucija da tražimo adekvatan odgovor. Ono što mi prepoznajemo jeste da je neko dao signal da migranti mogu da uđu u BiH. To su oni koji žele da majorizuju Srbe i Hrvate u BiH i to je 'dil' bošnjačke političke elite koja je očigledno u određenoj vrsti kontakata sa međunarodnim organizacijama dala signal da je to moguće uraditi u BiH", naveo je Košarac.

Ako se tome doda i podizanje migrantskih centar u srpskim povratničkim selima ili u njihovoj blizini, to potvrđuje, kaže Košarac, da na migrantsku krizu veliki uticaj imaju bošnjačke političke elite i oni koji u posljednje četiri godine nisu smjeli da se suprotstave takvim naporima bošnjačke političke elite a to je Savez za promjene, prije svega Dragan Mektić, Mirko Šarović i Igor Crnadak koji sjede u Savjetu ministara.

"Oni pokušavaju na svaki mogući način da dislociraju Sarajevo. Žele da rade disperzivno po Federaciji, a uvijek nadomak Republike Srpske što je za nas ozbiljna prijetnja i s toga ozbiljno pristupamo analizi stanja i donošenju adekvatnih mjera, jer se talas migrantske krize sigurno neće na ovome zaustaviti.

Naše analize ukazuju da postoji ta vrsta sprege između dijela međunarodnih humanitarnih organizacija koje su na budžetu određenih ambasada i bošnjačke političke elite, te popustljivost Mektića i ostalih predstavnika Srpske u Savjetu ministara, koji zbog svojih pozicija i bošnjačkih glasova na koje računaju u oktobru, ne smiju da slijede stavove institucija Republike Srpske", zaključio je Košarac.