Košarac: U radu ću se prioritetno zalagati za promociju BiH

SARAJEVO - Novi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac smatra da će Savjet ministara uložiti energiju u vraćanje povjerenja među različitim nivoima vlasti, te da je u tom kontekstu i predsjedavajući Zoran Tegeltija najavio periodične sastanke vlada entiteta i te institucije na nivou BiH.

"To je dobar model za razgovor i pronalaženje tehnički operativnih rješenja. Mi želimo energiju usmjeriti na tehnička, organizaciona i reformska pitanja", rekao je Košarac.

On je naglasio za portal Klix.ba da će značajnu energiju uložiti u to da sa resornim ministrima u entitetskim vladama bude razvijena dimenzija povjerenja i da se, na osnovu argumenata i standarda koji se moraju pratiti, dolazi do rješenja u interesu građana BiH.

Košarac je naveo da će se u radu prioritetno zalagati za promociju BiH, rješavanje pitanja nuklearnog otpada u Trgovskoj gori i članstvo BiH u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

On je rekao da će orijentir u njegovom radu biti ekspoze predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije u kojem je jasno naznačeno da će akcent biti na poljoprivredi, ruralnom razvoju i energetici iz oblasti koje pokriva Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

"Postoji nekoliko veoma važnih inicijativa parlamentaraca, a prije svega rješavanje pitanja nuklearnog otpada u Trgovskoj gori koje moramo završiti do kraja u interesu građana BiH. Smatram da promocijom BiH i njenih potencijala moramo otvoriti osnove za strana ulaganja u BiH", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, postoje određena otvorena pitanja u vezi sa Svjetskom trgovinskom organizacijom i tu bi trebalo ići korak po korak, te pokušati u sljedećoj godini obezbijediti članstvo, jer je taj proces počeo 1999.

"Mislim da su sve legislativne prepreke završene. Ostalo je još da budu riješena pitanja na nivou bilateralnih sporazuma, tako da će i tu biti akcent mog djelovanja. Moramo zaštititi domaće proizvođače poljoprivrednih proizvoda, uvažavajući obaveze koje smo preuzeli po SSP-u, CEFTA i ostalim sporazumima", istakao je Košarac.

On je naglasio da je potrebno naći model za zaštitu domaće proizvodnje i u argumentovanom i korektnom razgovoru sa poslovnom zajednicom, koja je, kako kaže, veoma razvijena u BiH, pokuša obezbijediti da taj dio robe završava na domaćem tržištu.

Košarac je dodao da je za njega izuzetno važan timski rad i da će sigurno raditi na visokom stepenu saradnje u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.