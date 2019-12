Košarac: Uvjerenje da će Tegeltija obaviti široke konsultacije

SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac uvjeren je da će Zoran Tegeltija veoma brzo, u skladu sa potpisanom izjavom o partnerstvu ključnih struktura SNSD-a, HDZ-a i SDA, obaviti široke konsultacije o personalnim rješenjima za izbor novog saziva Savjeta ministara.

"Ako sve bude teklo prema planu Savjet ministara bi trebalo da profunkcioniše do kraja godine, nakon što Predstavnički dom potvrdi imenovanje ministara", rekao je Košarac danas novinarima u Sarajevu nakon hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

On je istakao da je veoma značajno što SNSD ima dobar izbor za predsjedavajućeg Savjeta ministara - Zorana Tegletiju, što je danas ovaj dom i potvrdio.

"Tegeltija je kredibilan, to je čovjek koji ima kontinuitet u određenim procesima, i on je to danas potvrdio u okvirnom planu rada Savjeta ministara, sveobuhvatnim pristupom određenim problemima u BiH", rekao je Košarac.

On naglašava da je važno i to da je Tegeltija javno i transparentno rekao da je veoma bitno da bude obezbijeđen visok stepen saradnje vlasti različitih nivoa, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Košarac je podsjetio da, prema proceduri, sada slijede razgovori stranačkih kandidata za ministre sa članovima Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara, te provjere u Agenciji za istrage i zaštitu i Centralnoj izbornoj komisiji BiH.