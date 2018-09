Košarac: Za Pacolija iz RS nema dobrodošlice

SARAJEVO - Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da Republika Srpska i njene institucije neće praviti dobrodošlicu ministru inostranih poslova Kosova Bedžetu Pacoliju u Banjaluci.

"Mi to ne priznajemo. To duboko vrijeđa naše političke stavove, a vidljivo je da institucije BiH prave dobrodošlicu, što potvrđuje da kadrovi takozvanog Saveza za promjene ponovo ignorišu zvaničnu politiku Srbije i na taj način pokušavaju, nekim lažnim dodvoravanjem liderima probosanske politike, da otvore mogućnost da se takva lica nađu u Srpskoj, što je za nas potpuno neprihvatljivo i mi to ne podržavamo i osuđujemo", rekao je Košarac novinarima.

On smatra da je veoma bitno na koji način je ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak pozvao Pacolija u Banjaluku, odnosno kako ga je oslovio u pozivnom pismu.

Košarac je ponovio da je Republika Srpska protiv priznavanja Kosova, te dodao da je stav SNSD-a da predstavnici Republike Srpske ne mogu da uđu u proces bilo kakvih odnosa sa Kosovom.

Prema njegovim riječima, kadrovi PDP-a i SDS-a očigledno dopuštaju da se ta probosanska politika razvija, što je neprihvatljivo za patriotski blok koji predvodi SNSD.

"Mi osuđujemo takvo ponašanje Crnatka. Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nema pravo da se pravi neobaviješten, ovo treba spriječiti jer duboko vrijeđa naš interes i naš odnos. Republika Srpska ne može biti poligon da se neka probosanska politika razvija na način kako to misli Izetbegović, a u ovom slučaju i Ivanić", rekao je Košarac.

Kada je riječ o izboru zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH koji dolazi iz reda srpskog naroda, a što bi trebalo da bude tema na sutrašnjoj sjednici Predstavničkog doma, Košarac je rekao da SNSD neće podržati nijedno rješenje koje je bazirano na kršenju zakona, odnosno da neće u tome učestvovati.

"Svaki prijedlog koji dolazi od SDS-a i SDA za nas je potpuno neprihvatljiv, a ovdje je potpuno vidljivo da je ovo rješenje koje je ponudio SDA i dio SDS-a i mi ćemo biti protiv ovog rješenja", istakao je Košarac.

On je naveo da je, prema saznanjima, na konkursu bilo oko osam kandidata srpske nacionalnosti, a pet kandidata imalo je podršku različitih frakcija i dijelova SDS-a, odnosno svaka grupa poslanika i delegata u parlamentu BiH imala je svog favorita.

"Očito je tu došlo do kuršlusa", rekao je Košarac.

Govoreći o ukidanju RTV takse i prenošenju finansiranja na budžete nadležnih institucija, što je odbila Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma na današnjoj sjednici, Košarac je istakao da je riječ o tome da se želi onemogućiti finansiranje Radio-televizije Republike Srpske /RTRS/.

Prema njegovim riječima, Republika Srpska i njene institucije njeguju RTRS, ma koja da je politička struktura u Srpskoj.