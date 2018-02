Košarac: Zašto Mektić uopšte ne priča o stradanju srpskog naroda

ISTOČNO SARAJEVO - Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da intervju Dragana Mektića za Večernji list, izdanje za BiH, predstavlja najsramniju potvrdu izdajničke politike koju više od tri godine u Sarajevu vode kadrovi SDS-a i takozvanog Saveza za promjene.

"Ova sramna laž Dragana Mektića, koja najdublje vrijeđa osjećanja srpskog naroda i interese Republike Srpske, dokaz je da SDS-ovim kadrovima u zajedničkim institucijama naređenja izdaju Bakir Izetbegović i muslimanska obavještajna služba", istakao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Mektić se tako ponaša svaki put i u javnosti izlazi sa onim što mu napiše direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije /OBA/ BiH Osman Mehmedagić, te neki drugi istaknuti bišnjački političari.

"Mektiću nije bilo dovoljno da zbija šale i priča viceve o našim herojima i stvaraocima Republike Srpske Radovanu Karadžiću i generalu Ratku Mladiću. Očigledno je spreman da posluša svaki nalog Izetbegovića i vrha muslimanske tajne službe čiji je cilj kriminalizacija, destabilizacija i rušenje institucija Srpske", rekao je Košarac novinarima u Istočnom Sarajevu.

Košarac je naglasio da je Mektić u službi onih koji godinama na sve moguće načine srpskom narodu žele da prišiju etiketu genocidnog, s ciljem nestanka Republike Srpske.

On je istakao da je Mektić ovu izjavu dao samo nekoliko dana nakon što se u medijima pojavio video-snimak izjave Jonasa Nilsena, glavnog pomoćnika sudije Haškog tribunala Alfonsa Orija.

U njoj glavni pomoćnik sudije koji je generalu Mladiću u prvostepenom postupku izrekao kaznu doživotnog zatvora tvrdi da nije bilo sastanka vojnog vrha Republike Srpske na kome je dogovoreno izvršenje bilo kakvog krivičnog djela u Srebrenici, da nema nikakve pisane odluke o tome, niti se u zabilješkama sa sastanaka mogla pronaći bilo kakva namjera da se u Srebrenici izvrši krivično djelo za koje je general Mladić osuđen.

Košarac je pitao zašto Mektić ne priča o stradanju srpskog naroda uopšte, o stradanju srpskog naroda u toj regiji, o žrtvama srpskog naroda?

Prema procjenama zvaničnih institucija, rekao je Košarac, više od 3.000 nevino nastradalih je u Podrinjskom kraju, bilo da je riječ o srpskim civilima ili propadnicima Vojske Republike Srpske.

Košarac dalje navodi da je Mektić dao ovu izjavu u trenutku izbijanja afere "Askeri", koja je uzdrmala cijeli region.

"Cilj Mektića i njegovih šefova je da zataškaju činjenicu da na prostoru FBiH aktivno djeluju radikalni islamisti, koji iskorištavaju čak i djecu za ispunjavanje svojih mračnih, militantnih i terorističkih ciljeva", naglasio je Košarac, te dodao da je ministar bezbjednosti u funkciji minimiziranja opasnosti djelovanja radikalnih islamista, kao i preuveličavanja neistina o postojanju nekakvih paravojnih formacija u Republici Srpskoj.

Prema njegovim riječima, Mektić to čini jer je direktan akter izdaje interesa Srpske, te što je klasičan primjer poltrona Mehmedagića, Izetbegovića i nekih drugih koji Republici Srpskoj ne misle dobro.

Košarac kaže da Mektić ovaj intervju plasira uticajnom mediju u Hrvatskoj dva dana uoči posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića toj zemlji, te dodaje da je cilj Mektićevih poslodavaca da dodatno podignu temperaturu uoči te posjete, baš kao što su dizali temperaturu uoči Vučićeve posjete Srebrenici.

"Biće pokušaja da se ovaj Mektićev intervju demantuje, biće izjava da on to nije rekao ili da su novinari njegove rečenice izvukli iz konteksta. Sve su to samo loši izgovori, jer postoji originalan snimak intervjua koji je od riječi do riječi prenijela novina koja je intervjuisala Mektića", naglašava Košarac.

Prema njegovim riječima, SDS dva dana moli da se ne pomene cjelovit Mektićev intervju i pokušavaju da to zaustave.

"I zato, zbog ovog sramnog intervjua koji predstavlja vrhunac izdajničkog djelovanja takozvnog Saveza za promjene, SDS-a i Mektića, od vrha SDS-a tražimo da se definitivno i konačno distanciraju od ovog svog funkcionera", naglasio je Košarac.

On insistira na tome da se vrh SDS-a izvini srpskom narodu i Republici Srpskoj zbog ovakve Mektićeve izjave, te da oni sami zatraže njegovo uklanjanje sa pozicije ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH.

"Ukoliko to ne učine u najkraćem mogućem roku, svi oni će se smatrati Mektićevim direktnim saučesnicima u ovom udruženom izdajničkom poduhvatu protiv srpskog naroda i Republike Srpske", zaključuje Košarac i podsjeća da je Mektić šef Izbornog štaba SDS-a za izbore u oktobru.

On kaže da se ne smije zaboraviti ni činjenica da je dio politike koja zagovara antidejtonsku afirmaciju institucija BiH, koje bi trebalo, po mišljenju Mektića i njegovih mentora, da budu nadređene institucija Republike Srpske.

"Za nas je to potpuno neprihvatljivo. Imamo naš koncept, imamo ustav, nadležnosti Srpske i želimo da se krećemo u okvirima ustava Srpske i BiH", rekao je Košarac i dodao da je Mektić u proteklom periodu, a po nalogu međunarodne zajednice, te Izetbegovića i Mehmedagića, pokušao da preuveliča svoju ulogu ministra bezbjednosti.

Košarac ističe da je ovo ministarstvo nastalo nametnutim odlukama visokog predstavnika i nije izvorno tijelo BiH.

"Mnogi, čak i muslimanski rukovodioci, ne poštuju i ignorišu taj navalentan stav da se dodvori kao prvi bezbjednjak u BiH", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, Mektić samo uspješno može da obavlja one zadatke koje mu nametne bošnjački politički korpus i dio međunarodne zajednice, direktno uperen protiv interesa srpskog naroda i Republike Srpske.

Mektić je za "Večernji list", izdanje za BiH, rekao da "Srbi moraju da prođu katarzu i priznaju genocid u Srebrenici", te da "postoje relevantni dokumenti koji dokazuju genocid".