Košarac poručio Incku: BiH nije samo Sarajevo

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da kominike Savjeta za implementaciju mira (PIK) predstavlja još jedan pristrasni politički pamflet dijela međunarodne zajednice naklonjenog bošnjačkoj unitarističkoj politici i javnosti.

"U tom dokumentu trebalo je da stoji samo jedna jedina rečenica - poštujte Ustav, zakone i izbornu volju građana i formirajte vlast u skladu sa izbornim rezultatima. Sve drugo je višak dopisan u bošnjačkim političkim kuhinjama ili prepisan iz sarajevskih medija", naglasio je Košarac u izjavi za Srnu.

On je poručio visokom predstavniku Valentinu Incku i njegovoj kancelariji - OHR da BiH nije samo Sarajevo i da u BiH ne žive samo Bošnjaci, kao jedini narod čiju politiku OHR i dio međunarodne zajednice podržavaju.

"Iako OHR i djelovanje te kancelarije predstavljaju ružnu prošlost ove zemlje, juče su ponovo pretjerali, posebno u zahtjevu da Republika Srpska na svoju teritoriju smjesti migrante iz visokorizičnih islamskih zemalja. To se nikada neće desiti jer ti ljudi, bez obzira na životnu nevolju kroz koju prolaze, predstavljaju posebnu bezbjednosnu opasnost na teritoriji Republike Srpske", istakao je Košarac.

On je upitao Incka zašto je njegova zemlja - Austrija zatvorila granice, zašto Hrvatska pravi zidove i postavlja bodljikave žice prema BiH i ko ga plaća da na ovaj način diže tenzije i pokušava da izaziva nove etničke i vjerske konflikte u Republici Srpskoj.

Košarac je naglasio da pominjanje slanja Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) u kominikeu PIK-a svjedoči o tome da to tijelo postoji kako bi u BiH štitilo političke interese pojedinih NATO članica.

"Jasno je da su pojedini međunarodni zvaničnici, zajedno sa SDA, glavni kočničari formiranja vlasti u zajedničkim institucijama BiH, a time i glavni proizvođači političke krize koja je ugrozila i potpuno zaustavila proces evropskih integracija. Jasno je i to da je na snazi klasična zamjena teza i traženje krivca na drugoj strani, što se može pročitati u kominikeu PIK-a, političkom pamfletu koji će samo produbiti opasnu političku krizu u BiH", upozorio je Košarac.

On je konstatovao da su SNSD i partnerske stranke iz Republike Srpske još u novembru prošle godine bili spremni da uspostave vlast u zajedničkim institucijama BiH i da rade na rješavanju krupnih problema i ispravljanju katastrofalnih grešaka prethodne vlasti.

"Mi hoćemo da radimo u skladu sa Ustavom i zakonima, ali nismo spremni da prihvatimo nikakve ultimatume i ucjene. Neistina je da mi kočimo rad parlamenta BiH i da ne želimo da damo doprinos u rješavanju migrantske krize i problema u pravosuđu. Ali, kome da pošaljemo naše stavove i zaključke?! Draganu Mektiću, čije je ministarstvo učestvovalo u produkovanju migrantske krize i koje za četiri godine nije uradilo ništa da zaustavi ili ublaži posljedice te krize?! Denisu Zvizdiću, čiji su ljudi do juče vladali pravosudnim institucijama BiH i koji sada produkovanjem afera pokušavaju da vrate izgubljeni uticaj?! To je uzaludan posao i to sigurno nećemo raditi", poručio je Košarac.