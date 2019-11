Košarac poručio SDS-u i PDP-u: Prestanite potcjenjivati građane Srpske

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je Srni da je očigledna nervoza u redovima SDS-a i PDP-a nakon što je Predsjedništvo BiH donijelo odluku o imenovanju kandidata SNSD-a za predsjedavajućeg Savjeta ministara i usvojilo Program reformi BiH koji ne predviđa članstvo BiH u NATO.

On je naglasio da je "krajnje vrijeme da SDS i PDP prestanu da dezinformišu javnost i potcjenjuju građane Republike Srpske koji su na prošlim izborima jasno pokazali šta misle o njihovoj izdajničkoj politici".

"Uprkos poražavajućim rezultatima na prošlim opštim izborima, predstavnici SDS-a i PDP-a nisu ništa naučili već su nastavili i dalje sa probosanskom politikom, što pokazuje i ovaj njihov najnoviji potez o izmjenama poslovnika Predstavničkog doma. Ako su oni ti koji su spremni na sve, pa i na izdaju interesa Republike Srpske zarad par fotelja, SNSD nikada nije niti će izdati srpski narod i interese Republike Srpske", poručio je Košarac.

On je naglasio da je SNSD i danas pokazao da je dosljedan svojoj politici a to je u prvom redu - očuvanje Republike Srpske, njenih interesa i poštivanja stavova republičkih institucija.

"Ne treba valjda ja da podsjećam Mirka Šarovića na to šta je on govorio u Narodnoj skupštini. On je taj koji je izjavio da za njega nisu obavezujući stavovi Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske. S toga će ova garnitura ljudi u SDS-u i PDP-u ostati upamćena u srpskoj istoriji po sramnim potezima kao neko ko je zastupao interese BiH, a ne Republike Srpske i srpskog naroda", zaključio je Košarac.