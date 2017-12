Kovač: Optužnica protiv mene podignuta na osnovu falsifikovanih dokumenata

BANJALUKA - Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomislava Kovača zbog zločina u Srebrenici.

On je u razgovoru za RTRS rekao da je u priču oko podizanja optužnice uključen Dragan Čavić (lider NDP-a) i direktor SIPA Perica Stanić. Na pitanje da li je slučajno što se to desilo nakon njegovog duela sa Draganom Mektićem, ministom bezbjednosti BiH, Kovač kaže da nije samo Mektić u pitanju.

“Činjenica je da Ibro Bulić, tužilac, već 10 godina ovaj predmet drži u ladici, a sada je on taj proces ubrzao, što nije po Zakonu o krivičnom postupku. Nije tu samo u pitanju Mektić. U tu priču je uključen i Dragan Čavić i direktor SIPA Perica Stanić- sva ta naša paralelna struktura Srba kojima su kolege Bošnjaci pomogli da ubrzaju taj proces i time učinili lošu uslugu Buliću. Biće interesantno vidjeti kako će to dalje ići”, rekao je Kovač.

On je rekao da ga je Bulić više puta pozivao da bude svjedok, a onda je došlo do prekida suđenja jer nije bio obavješten da je dobio status osumnjičenog.

“Ibro Bulić je i sada tužilac protiv niza ljudi, naročito policajaca, protiv kojih se vodi postupak u slučaju Srebrenica. On me je više puta pozivao da budem svjedok, što sam ja i uradio. U jednom momentu je došlo do prekida suđenja jer me nije izvijestio da sam došao u status osumnjičenog. O tome nije obavijestio ni odbranu ni sudsko vijeće. Poslije toga mu je naređeno da ode u Beograd i poslije deset godina donio je rješenje o pokretanju istrage. Јa sam mu u svakom momentu bio dostupan, ali sam na bazi tog njegovog rješenja tražio da pokaže dokaze. Od tada je prošlo godinu i po dana, a dokazi još nisu dostavljeni. A razlog je jednostavan - kod njega su lažni, falsifikovani dokumenti, za razliku od Haškog tribunala koji je protiv mene vodio postupak i koji je na osnovu originalnih dokumenata donio zaključak da za to nema osnove. Bulić je iskoristio moju nemogućnost očitovanja i podigao optužnicu”, rekao je Kovač.

On smatra da u Sarajevu žele da kroz institucije delegitimišu i da očiste spisak od 20.000 Srba na koji su ih stavili Dragan Čavić i njegova komisija.

“Mislim da oni u Sarajevu žele da kroz institucije delegitimišu i da očiste spisak od 20.000 Srba na koji su ih stavili Dragan Čavić i njegova famozna komisija. U ovom novom krivičnom djelu stoji da sam vršio nadzor nad policijom jer mi nisu mogli prišiti komandnu odgovornost jer je u to vrijeme policija bila pod komandom Vojske RS, a ne MUP-a. Šta znači nadzor? To je jedna upravna radnja koja se može vršiti nad institucijom , a ne nad pojedincima. Oni su po svaku cijenu željeli da povežu moju tadašnju funkciju sa događajem u Srebrenici. Međuti, u to vrijeme ja sam bio zamjenik ministra, a ministar sam postao pola godine nakon Srebrenice”, smatra Kovač.

On je za RTRS rekao da ne bježi od funkcija koje je obavljao u ratu, i da bi opet sve isto uradio.

“Ono što vam Srbi ne priznaju, muslimani vam ne praštaju. Јa sam u toku rata dva puta bio ministar i jedini general policije. Јa ne bježim od toga i opet bih sve isto uradio za narod. Јedino mi je krivo što delegitimišu sve što je urađeno u ratu i za šta smo se borili. Evo sinoć me je Mektić pozvao na tv duel kada je već znao da je protiv mene podignuta optužnica. To je jedno žalosno ponašanje”, istakao je Kovač.

Na pitanje da li smatra da je podizanje optužnice politička igrarija aktuelne vlasti u BiH I da li ga to plaši, Kovač kaže da se protiv jedne “takve igrarije kada su u pitanju ratni zločini, ne može boriti”.

“Kako da me uplaše? Јa sam svjestan da se protiv takve igrarije, kada su u pitanju ratni zločini, ne možete boriti. To je jedna matrica borbe i protiv Republike Srpske i protiv svih institucaja za koje smo se borili. Meni je više žao ljudi koji su ušli u jednu arenu borbi u kojima je u igri veliki novac. Nije tu samo u igri Mektić, koji nikada nije pomenuo rad Tužilaštva za ratne zločine, već sve vrijeme ide da nas kriminalizuje, to je jedan cijeli projekat. Vidjećemo da li će pravosuđe u ovom slučaju raditi po zakonu i da li će ispoštovati krivično-procesne radnje ili će raditi po difoltu i potvrditi optužnicu”, rekao je Kovač.

(RTRS)