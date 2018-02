Kovač: Ugovor o državnoj granici otvaranje Pandorine kutije

SARAJEVO - Ugovor o državnoj granici je otvaranje Pandorine kutije. Postoji ugovor o državnoj granici koji su dva državnika potpisali, konkretno Tuđman i Izetbegović koji se primjenjuje od dana potpisivanja i to funkcionira.

To je rekao Miro Kovač, predstavnik delegacije Hrvatske koja se danas, prvog dana posjete, susrela se sa članovima Komisije za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i sa članovima Kolegijuma Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Kako je rekao otvarati to nema smisla i to bi bilo štetnije za BiH nego za Hrvatsku.

"To nije dobro raditi, jer čini mi se da nije racionalno. Želimo da BiH bude funkcionalna, pravna država, što znači da se po logici stvari očekuje da se provede i odluka Ustavnog suda o Izbornom zakonu. To će omogućiti dvije stvari: ravnopravnost svih naroda u BiH i formiranje cjelokupne vlasti nakon izbora u oktobru", istakao je Kovač.

Unapređenje odnosa BiH i Hrvatske i podrška Hrvatske procesu evropskih integracija BiH u svjetlu novousvojene strategije EU za zemlje zapadnog Balkana ciljevi su dvodnevne zvanične posjete BiH delegacije Odbora Hrvatskog sabora za spoljnu politiku.

Sutra će se delegacija iz Hrvatske sastati sa članovima Međureligijskog vijeća BiH i Predsjedništva BiH, saopšteno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

"Moram reći da je riječ o susretu koji je bio plodonosan sa mnogo otvorenih tema, nekim zaključcima i dogovorima. Ono što je dominiralo sastankom koji je danas održan je činjenica da ćemo nastaviti raditi na unaprijeđenju bilateralnih odnosa BiH i Hrvatske poštujući suverenitet obje države. Mi smo država s kojom Hrvatska ima najdužu granicu. Došli smo do zajedničkog zaključka sa kolegama iz Hrvatske da se pitanje bitna za obje države aktualiziraju u Saboru Hrvatske. Poslali su jasnu poruku da žele funkcionalnu državu BiH, za nas su oni najznačajniji susjedi. Saradnju dva odbora ćemo nastaviti uz mogućnost proširenja na regionalne odbore. Sastanak možemo smatrati uspješnim i plodonosim", rekla je nakon sastanka, Nermina Kapetanović, članica Komisije za vanjske poslove PD PS BiH.

Kovač je rekao da je sastanak trebao biti održan i ranije, ali da je zbog tehničkih detalja morao biti odgođen.

"Sastanak je trebao biti održan možda i ranije, ali smo zbog tehničkih detalja bili prinuđeni malo promijeniti termin. Nama je drago da je kolegica Kapetanović sa svojim kolegama pristala doći u Hrvatsku. Potreebno je puno više interakcije između parlamenata, visokih dužnosnika jer samo tako možemo rješavati nesuglasice. Tamo gdje nema dijaloga, nema mogućnosti za iskorak a mi upravo to želimo pokazati svojim dolaskom u Sarajevo. Ne želimo biti samo formalno susjedna država koja se naziva prijateljskom, nego mi to tako i osjećamo i naš duh je pozitivan. Smatram da je bez duha koji je pozitivan, nemamo mogućnosti da riješimo probleme. Često se pokušava inputirati da ništa ne valja, da su odnosi narušeni, ja to odbacujem. To jednostavno nije tako. Naši narodi, države su intenzivno povezane. Mi smo jedni na druge upućeni i zato je glupost širiti negativnu energiju. Mi moramo sarađivati, htjeli to neki ili ne, a kad već nešto moraš onda to lakše i činiš", kazao je Kovač.

Kovač je dodao da je ključno pitanje između dvije zemlje izmjena Izbornog zakona BiH.

(N1)