Kovačević: Dodik i SNSD nisu i neće pristati na MAP

BANJALUKA - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i SNSD nisu i neće pristati na Akcioni plan za članstvo u NATO /MAP/, a bilo kakva unilateralna akcija u vezi sa Nacionalnim godišnjim planom i bilo čim što ima veze sa NATO savezom i sa MAP-om dovešće do destabilizacije BiH, upozorio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je ponovio da SNSD tu ima izuzetno jasnu politiku, a to je politika poštovanja svih zvaničnih dokumenata donesenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, između ostalog i Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. "Mi se u skladu sa tim i ponašamo i to je, vjerujem, jasno svima i u Republici Srpskoj i u BiH, pa i samom NATO savezu", rekao je Kovačević Srni.

On je istakao da su brojni pritisci na Dodika i predstavnike SNSD-a da u tom kontekstu promijene stav, ali da to ne planiraju da urade, što je nedavno predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao i predsjedniku Turske Redžepu Taipu Erdoganu.

Kovačević je naglasio da se stav SNSD-a tu ne mijenja, ali da ih ne iznenađuje, ukoliko postoji nekakav plan za neku vrstu prevare, da za to znaju baš u PDP-u.

"Ukoliko dođe do bilo kakve unilateralne akcije o pitanju Nacionalnog godišnjeg plana i bilo čega što ima veze sa NATO-om i sa MAP-om, mi u SNSD-u želimo svima jasno da damo na znanje da je to za nas apsolutno neprihvatljivo i da će to dovesti do destabilizacije BiH", rekao je Kovačević.

On je ukazao da je Mladen Ivanić učestvovao u usvajanju Strategije spoljne politike u kojoj se jasno govori o MAP-u i da je na to podsjetio državni sekretar SAD Majk Pompeo koji je rekao da se BiH tom Strategijom obavezala da ide prema MAP-u.

Kovačević je napomenuo da je prije nego što je Ivanić donio takvu odluku u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena Rezolucija o vojnoj neutralnosti.

Prema njegovim riječima, Ivanić je i prilikom posjete generalnog sekretara NATO-a BiH u obraćanju medijima, što je moguće provjeriti na stranici Predsjedništva BiH, nedosmisleno rekao da postoji apsolutni konsenzus o pitanju MAP-a u BiH iako je prije toga u Narodnoj skupštini usvojena Rezolucija o vojnoj neutralnosti i jasno rečeno da Srpska ne želi bilo kakvu vrstu kretanja prema MAP-u.

"Naše politike su tu jasne. Mi smo nekada poštivali rezolucije Narodne skupštine koje su bile drugačije. Kada je promijenjen zvaničan stav Republike Srpske iskazan kroz demokratsku volju u Narodnoj skupštini i naša politika se tu promijenila i naša politika je tu danas jasna - ne u NATO i ne može MAP, za razliku od PDP-a, koji je uvijek glasao za NATO i MAP i koji i danas svoj stav o tom pitanju nije promijenio", zaključio je Kovačević.

Partija demokratskog progresa /PDP/ tvrdi da će ministar odbrane u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Marina Pendeš predati Prvi godišnji nacionalni program za NATO, čime se kreće u aktiviranje Akcionog plana za članstvo u NATO /MAP/.

Portparol PDP-a Anja Petrović ističe da će to biti učinjeno uz, kako kaže, pristanak i odobravanje Milorada Dodika, tvrdeći da je "u Ankari postignut dogovor da BiH aktivira MAP".