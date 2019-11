Kovačević: Dodik nije pristao na NATO

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik nije pristao na godišnji nacionalni program za članstvo u NATO-u (ANP) ni da Republika Srpska ide tom savezu, naglasio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević, poručivši da ova stranka ostaje dosljedna poštivanju Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske.

Kovačević je izjavio novinarima u Banjaluci da bi optužbe koje na račun SNSD-a i Dodika dolaze iz stranaka opozicije bile tužne da nisu smješne.

"Neobično je čitati izjave Branislava Borenovića ili Dragana Mektića o tome da smo mi usvajanjem Programa reformi BiH uveli Republiku Srpsku i BiH u NATO i prekršili Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske. Gotovo je nevjerovatno da to ljudi mogu da izgovore", rekao je Kovačević.

On je podsjetio da je Mektić javno govorio o tome da je njegov stav i vjerovatno stav njegove stranke SDS-a da Srpska i BiH treba da uđu u NATO, a da je Borenović prije toga govorio da bi on ANP usvojio prvi dan i da to nije nikakav problem.

"On (Borenović) je imao identičan stav Bakiru Izetbegoviću i Željku Komšiću da je riječ o tehničkom pitanju koje je nebitno", podsjetio je Kovačević.

U jednoj od prvih rečenica Programa reformi BiH koji je juče usvojen na hitnoj sjednici Predsjedništva BiH i za koji je glasao Dodik, pojasnio je Kovačević, jasno je navedeno da se tim dokumentom ne prejudicira članstvo BiH u NATO-u i da će se, ako ikada dođe do toga da se razmatra članstvo u NATO-u, odluka donositi na svim nivoima vlasti u BiH.

"To je istina za razliku od onoga što govore ljudi iz opozicije. Vidimo da Mirko Šarović dva puta komentariše dokument za koji je javno priznao da ga nije ni pročitao. To mogu da rade samo neozbiljni ljudi i diletanti koji su se na takav način i ponašali u proteklih pet godina u Savjetu ministara", naglasio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, istina je i da je 2005. godine Borislav Paravac iz SDS-a kao član Predsjedništva BiH glasao za usvajanje odluke kojom se BiH odredila da želi da postane član NATO-a.

"Ovo je prva odluka od 2005. godine koja je usvojena u institucijama BiH u kojoj se jasno kaže da se ne prejudicira članstvo u NATO-a. Mi smo uspjeli da ih navedemo da to prihvate i predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda. Sada po prvi put imamo dokument koji su prihvatili svi i u kojem je jasno navedeno da se ne prejudicira članstvo u NATO-u. Ovo je veliki uspjeh Republike Srpske, SNSD-a i Dodika", rekao je Kovačević.

On je dodao da ovo pitanje komentarišu ljudi koji nisu smjeli da glasaju za Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, a koji su glasali za neke ranije rezolucije koje su podrazumijevale članstvo u NATO-u.

"Od njih imamo zvaničan stav da su za NATO. Nikada ništa drugo nisu rekli na bilo kojem zvaničnom nivou", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, isti ljudi su danas bili dio entitetske prolaznosti koja je izmjenila Poslovnik o radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na štetu Srpske i protivno zaključcima Narodne skupštine.

"To su uradili sa entitetskom prolaznošću od njihova četiri poslanika zajedno sa Adilom Osmanovićem iz SDA. Za razliku od nas koji smo uspjeli da ostvarimo uspjeh za Republiku Srpsku oni uporno nastavljaju da nanose štetu Srpskoj. To ćemo konačno da zaustavimo", poručio je Kovačević.