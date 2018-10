Kovačević: Govedarica nije predsjednik Republike, već bivši predsjednik SDS-a

BANJALUKA - Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da SNSD moli predstavnike opozicije da prestanu da se brukaju i obmanjuju građane Republike Srpske, siju mržnju među građanima i da konačno poslije 12 godina prihvate realnost da oni nisu i nikada neće biti izbor građana Srpske.

Na pitanje Srne da prokomentariše tvrdnje predsjendika SDS-a Vukote Govedarice "da je on predsjednik Srpske jer su izbori pokradeni", Kovačević je rekao da na to može samo da kaže da je od članova SDS-a čuo da on više nije ni predsjednik svoje partije, a ne Republike.

On je pozvao kandidate opozicije za najviše funkcije da lično prebroje glasove.

"Ukoliko oni žele da glasovi budu ponovo brojani, pozivamo Vukotu Govedaricu i Mladena Ivanića da ih oni lično prebroje i da se uvjere da oni nisu izbor građana Republike Srpske i da to nikada neće biti", poručio je Kovačević.

On je podsjetio da je rezultate na koje se žale Govedarica i Ivanić utvrdila Centralna izborna komisija BiH.

"Vlast u Srpskoj nema nikakav uticaj na sprovođenje izbora, niti na Centralnu izbornu komisiju. Naprotiv, vlast na nivou BiH, koja je bila katastrofalna i tako su je građani i ocijenili na izborima, u protekle četiri godine su činili upravo predstavnici opozicije. Odgovornost treba da traže jedino u svojim redovima, a građani su prepoznali kakav je njihov rad i ocijenili ga glasajući prvenstveno za SNSD i stranke vladajuće koalicije u Srpskoj", naglasio je Kovačević.

Prema nepotpunim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, u trci za predsjednika Srpske vodi kandidat koalicije SNSD-DNS-SP Željka Cvijanović ispred kandidata Saveza za pobjedu Vukote Govedarice.

Kandidat koalicije SNSD-DNS-SP za srpskog člana Predsjedništva BiH Milorad Dodik, prema istim podacima, ima ubjedljivu prednost nad kandidatom Saveza za pobjedu Mladenom Ivanićem.