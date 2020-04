Kovačević: Građani da ostanu u kućama, a Incko konačno da ide svojoj

BANJALUKA - Krajnje je licemjerno od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da traži poštovanje za kršenje zakona i za izbor ljudi u Centralnu izbornu komisiju (CIK) koji je učinjen kršenjem zakona i potpuno nelegalano i nelegitimno, izjavio je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Iako smo navikli na takvo ponašanje Valentina Incka, odnosno navikli smo da štiti bezakonje SDA i bošnjačke strane, ali ono što je simptomatično u ovom slučaju jeste da je sada počeo brinuti i za bezakonje koje se uradi zarad interesa SDS i PDP", istakao je Kovačević.

On je naglasio da to što je učinjeno sa imenovanjima u CIK-u je nešto što je nedopustivo u normalnim zemljama.

"U potpunosti se ignorišu zakoni koji kažu da sve dok se ne završi izborni proces, a izborni proces iz 2018. godine još nije završen jer u FBiH nisu izabrani predsjednik i potpredsjednici tog entiteta, ne mogu da se vrše bilo kakve kadrovske izmjene unutar CIK-a", rekao je Kovačević.

On je podsjetio da je proces u kojem treba da budu izabrani ti ljudi na legalan i legitiman način već započeo, ali su SDS i PDP zajedno sa SDA to potpuno izignorisali i na neligitman i nelegalan način izabrali partijske poslušnike, ljudi iz PDP-a i SDS-a, umjesto izbornih stručnjaka koji su do sada bili unutar CIK-a.

"Naša jedina poruka javnosti jeste da sada, u vrijeme epidemije virusa korone ostanu u svojim kućama, a što se tiče Incka - konačno neka ide svojoj kući", rekao je Kovačević.