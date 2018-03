Kovačević: Inckova najava priprema za nove napade na Srpsku

Komentari: 1

Incko treba da ode sto prije odavde ,ovakvi kao on su samo symbol stradanja ovih naroda na ovim prostorima pocev of 1914-43 pa 91 kada su davali oruzje da se ubijamo,gle apsurda sada bi da nas mire,ne zele oni da nas mire oni zele da nas kontrolisu za ono sto je njima vazno a to je trziste za njihov otpad koji nemogu utopite kod sebe i jeftina radna snaga. Incko nije drzavljanin ove zemlje i nemoze odlucivati o sudbini ove zemlje, da ima imalo svijesti ovdje bio bi otpusten odavde davno. Bosnjacko Sarajevo ga drzi gore nadi da ce I'm on donijeti apsulutnu vlast u BIH jednog dana neshvatajuci da Srbi ovaj put nisu nasjeli kpmunisticke bosnjacke podvale o suzivotu a cim je dosao prvi ispit 91 unistili ste konstutivnost srbskog naroda, otcijepili ste BIH bez saglasnosti sbskog naroda , po ustavu nije moglo da se desi. Zato su srbi odlucili ovaj put da nikad vise neko drugi ne odlucuje o njihovoj sudbini nego oni sami i RS plod licemjerja medjunarodne zajednice i bosnjacke teznje za dominacijom nad ostalima i tako je i sada 20 godina pslije momenta kada bosnjaci shvate da su sami unistili komunisticku BIH I da sada vladaju neki novi odnosi i da srbi i hrvati ne zele da budu samo fizicki radnici u fabrici u kojoj su direktori samo bosnjaci , nevjerujem da ce Incko dovesti austrijance u tu fabriku. Srbi su otvorili svoju samostalnu fabriku i suradjuju sa onima koji hoce njihov proizvod ,hrvati su zapoceli fabriku 91 ali nisu imali dovoljno sredstava da je zavrse koliko vidim da traze investiciju of matice Hrvatske da je zavrse i blizu su toga ,Bosnjaci su naslijedili stari UNIS , 91 amerikanci I'm obecali modernizaciju pa nista of toga od tri pogona ostali su samo na jednom u kome nema vise fizickih radnika samo direktori dolaze na posao i cekaju stecaj ili da ih neko kupi, a taj neko je izgleda INCKO MMF OLIGAR on nije zainteresovan samo za zastarjeli UNIS vec bi on i ostale dvije fabrike u paketu da zaokruzi svoj lanac proizvodnje na tim ova srbska fabrika je gradjena sredstvima svih radnika zaposlenih i proizvodnja I'm je na zavidnom nivou tako da je tesko dobiti saglasnost svih za takvu prodaju pogotovo kad su saznali da nece moci da odlucuju sami o raspodjeli sredstava iz svoje fabrike nego ce odlucivati HEAD OFFICE koji ce biti u Sarajevu Moje misljenje je da je UNISU naj bolje da udje u kooperaciju sa srbskom fabrikom i obnove prizvodnju dok nije kasno a koliko cujem hrvati vec kupuje masine kako bi radili nesto slicno Incko ce morati da izadje iz hotela HOLIDAY IN uskoro jer mu negovi poslodavci nece vise placate sobu u hotelu a sa njim ce otici i nada da ce i UNIS izaci iz stecaja Da ove tri fabrike nesto ne vrijede nebi Incko trazio da ih kupi zato pamet uglavu pogotovo ovi iz UNISA potpisite kooperativni ugovor na ravnopravnim osnovama sa ovim drugima i siguran sam da ce UNIS stati na noge vrlo brzo i steci ce se vrlo brzo uslovi da se organizuju radnicke sportske igre svih radnika Incko sretan put ostavi nas da se dogovorimo oko nasih medja, siguran sam da to mozemo