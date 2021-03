Kovačević: Izetbegović se bavi samo jednim - borbom protiv Srpske

BANJALUKA - Dok se cijeli svijet bavi borbom protiv virusa korona, lider SDA Bakir Izetbegović se bavi samo jednim, to je borba protiv Republike Srpske, protiv dejtonske BiH i Dejtonskog sporazuma, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Ono što je veoma bitno jeste to da nas neće uhvatiti nespremne, neće nas uhvatiti na spavanju", poručio je Kovačević.

On je istakao da je Srpskoj trenutno prvi prioritet borba protiv virusa korona i zaštita zdravlja građana.

"To je ono na šta su usmjereni naši suštinski kapaciteti, ali nikada nećemo pristati na bilo kakav preustroj BiH, osim na onaj na koji smo pristali 1995. godine", naveo je Kovačević.

On je poručio da ukoliko Bakir Izetbegović želi da stvara građansku BiH, to može slobodno da uradi ali bez Republike Srpske u BiH. "To je nešto na čemu mu mi ne želimo smetati", dodao je on u izjavi za RTRS.

Kovačević smatra da ukoliko želi i dalje da BiH ostane i opstane na bilo koji način, onda je to moguće jedino u dejtonskoj BiH.

"Republika Srpska je za nas jedino što je neupitno i jedino što nikada neće doći u pitanje, a o svemu drugome možemo da razgovaramo", naveo je Kovačević.

Kovačević je naveo i da bi Izetbegoviću i ljudima iz SDA bilo mnogo pametnije da pokušaju da nabave barem jednu vakcinu mimo onih koji su dobili kroz donacije.

"Pametno bi bilo da se zajedno bore sa Republikom Srpskom kako da u ovom teškom vremenu sačuvamo zdravlje građane i Srpske i FBiH. To je jedino što je suština", zaključio je Kovačević.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je juče u obraćanju na sesiji "Krug 99" o temi "Unutrašnje i spoljne silnice u restituciji građanskog uređenja BiH" rekao da je unitarna ili jednostavna država, kakva je BiH bila do prihvatanja dejtonskog uređenja i koja funkcioniše na bazi građanskog principa, prirodni okvir i uređenje koje štiti i omogućava opstanak i razvoj multietničke zajednice kakva je bila i kakvu teže da obnove u BiH.

"Unitarno organizovana država BiH nije gušila identitet, kulturu, posebnosti i jednakosti etničkih skupina BiH", mišljenja je Izetbegović.