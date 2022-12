Kovačević: Izetbegoviću ni džoker nije pomogao, neka pita publiku zašto

BANJALUKA - Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem dogovorio Program reformi (ANP), što je prvi dokument usvojen u institucijama BiH u kojem se članstvo u NATO-u više ne prejudicira, a time je NATO put prekinut i više ne postoji.

Kovačević je istakao da zato danas, umjesto Komisije za NATO integracije, postoji Komisija za saradnju sa NATO-om.

"To je bio dobar dogovor za Srpsku i zahvalni smo Izetbegoviću za razumijevanje. A što se tiče poziva prijatelja. Ni taj džoker mu nije pomogao. Neka pita publiku zašto", naveo je Kovačević na "Tviteru", a prenosi Srna.

Dodik je juče rekao da je Izetbegovićev stav bio da se mora napadati predsjednik Republike Srpske kako bi (Izetbegović) imao bolju poziciju u Sarajevu.

"To je bio njegov pristup. Kada je bilo oko osmorke niko me nije zvao da moram s njima, ali su me zvali neki prijatelji Bakira Izetbegovića da ga ne ostavim na cjedilu", rekao je Dodik.

Izetbegović je objavio danas da nije zvao Dodika niti su to činili njegovi prijatelji i da je "jedina istina da su dogovorili ANP".

"Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, posljednjih dana je u dva navrata pokušao da me 'uvuče u svoje medijske spinove i performanse'", rekao je Izetbegović.