Kovačević: Izjave Komšića nemaju težinu

BANJALUKA - Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević istakao je da izjave člana Predsjedništva BiH Željka Komšića "nemaju apsolutno nikakvu težinu, jer je u pitanju čovjek koji ne pripada ničemu i ne predstavlja nikoga".

Komentarišući Komšićevu izjavu u vezi s izborima u Crnoj Gori, Kovačević je poručio da Banjaluka i Podgorica, odnosno Republika Srpska i Crna Gora, oduvijek imaju mnogo toga zajedničkog.

"Ali, od nedjelje imaju i to da su njihovi građani otvoreno poručili da nemaju ništa zajedničko s Komšićem i s onima koje on podržava", rekao je Kovačević Srni.

Kovačević je naglasio da je "krajnje sramno to što Komšić odvaja crnogorski narod, od, kako on to kaže, nove vlasti, odnosno od pobjednika izbora".

"Koalicije koje su pobijedile na izborima u Croj Gori su direktan izraz volje crnogorskog naroda i sa njima će, bez obzira na puste želje Željka Komšića, Republika Srpska, ali i BiH, i te kako sarađivati i konačno izgraditi prijateljske i bratske odnose kakvi nam i priliče", poručio je Kovačević.

Komšić je izjavio da je poslije izbora u Crnoj Gori "probuđen velikosrpski projekat, koji nastoji da poveže Beograd, Banjaluku i Podgoricu", te proručio "da je Podgorica crnogorska, a Banjaluka bosanska" i da će "tako i ostati".