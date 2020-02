Kovačević: Jedini ispunjeni uslov za MAP usvojio Ivanić

BANJALUKA - Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić posljednja je osoba koja treba da govori o NATO savezu ili Akcionom planu za članstvo (MAP) s obzirom na to da je on poslije usvajanja Rezolucije o proglašenju vojne neutralnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske pred generalnim sekretarom NATO-a nedvosmisleno rekao da je MAP dio konsenzusa u BiH i nešto o čemu ne postoji bilo kakav spor, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Ivanić je to učinio iako je ranije Narodna skupština Republike Srpske zauzela stav da ne treba napraviti nijedan novi potez ka članstvu u NATO-a", rekao je Kovačević Srni.

On je podsjetio da je NATO 2010. godine dao BiH uslovni poziv za MAP, a ključni uslovi bili su knjiženje vojne imovine i usvajanje godišnjeg nacionalnog plana za članstvo u NATO-u (ANP) i Pregleda odbrane BiH.

"Republika Srpska je imala mogućnost da od ta tri uslova blokira dva - knjiženje vojne imovine i usvajanje ANP-a i oni su blokirani. Jedan uslov nažalost nije imala mogućnost da blokira jer je Ivanić bio u Predsjedništvu BiH. To je jedini uslov za aktiviranje MAP-a koji je BiH ispunila jer je Ivanić u Predsjedništvu usvojio Pregled odbrane BiH. Taj dokument tokom dva mnandata Nebojše Radmanovića iz SNSD-a nije bio uvršten čak ni na dnevni red jer on to nije dozvoljavao", naglasio je Kovačević.

On je ponovio da usvojeni Program reformi BiH nije ANP, te da on ne aktivira MAP.

"Radi se o potpuno drugačijem dokumentu koji u potpunosti mijenja suštinu odnosa BiH i NATO-a. Sve do usvajanja Programa reformi u svakom zvaničnom dokumentu koji je BiH imala, a koji se ticao NATO-a, bilo je jasno naglašeno da BiH teži ka tome da postane punopravni član NATO-a. Programom reformi je jasno i nedvosmisleno rečeno da se ne prejudicira članstvo u NATO-u što znači da se ono više ne razmatra i da nije na dnevnom redu. To je što se tiče nas iz SNSD-a veliki uspjeh Republike Srpske", kaže Kovačević.

On je ocijenio da je licemjerno da Program reformi kritikuju ljudi iz PDP-a i SDS-a koji su javno tvrdili da su oni za slanje ANP-a i aktiviaciju MAP-a.

"Ljudi poput aktuelnog poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i bivšeg ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića su otvoreno tvrdili da su za punopravno članstvo u NATO-u, a sada komentarišu Program reformi tvrdeći da je to ANP. Program reformi osuđuju ljudi koji su bili za slanje ANP-a u Brisel, a ne bilo kakvog drugog dokumenta", istakao je Kovačević.