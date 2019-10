Kovačević: Loša i nepromišljena odluka DNS-a

BANJALUKA - SNSD smatra da je odluka DNS-a da zaustavi dalje djelovanje u okviru sporazuma sa koalicionim partnerima loša, nepromišljena i neodgovorna, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Mi smatramo da je to jedna loša, nepromišljena i neodgovorna odluka. Ipak, mi smo uvijek za razgovore i nikada nije bio problem da razgovaramo sa bilo kojim od naših koalicionih partnera. U proteklih 20 godina to nikada nije predstavljalo problem", rekao je Kovačević za ATV.

On je istakao da mora da podsjeti javnost, ali i ljude u DNS-u, da su, kada je u pitanju republički nivom, sve odluke o tome kako će koja stranka biti zastupljena, donošene upravo na osnovu razgovora, prvo pojedinačnih razgovora SNSD-a i DNS-a, a zatim i na nivou kompletne vladajuće koalicije.

Kovačević je naveo da je, kada je u pitanju lokalni nivo, sve vrijeme dok je SDS bio vlast u Doboju, DNS bio njihov glavni koalicioni partner.

"Nama se to isto nije sviđalo, ali nismo donosili bilo kakve odluke o zamrzavanju koalicionih odnosa na svim nivoima. Mi smo uvijek držali do svojih koalicionih partnera i to je glavni razlog što je ova koalicija trajala ovoliko, koliko je trajala, a oni /DNS/ će sami da donesu odluku da li će još trajati", zaključio je Kovačević.

Predsjedništvo DNS-a odlučilo je danas da zaustavi dalje djelovanje u okviru sporazuma sa koalicionim partnerima.