Kovačević: Ne uvlačite SNSD u međusobne ratove u SDS-u

BANJALUKA - Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je da mu nisu jasne reakcije lidera SDS-a i predsjednika Glavnog odbora te stranke Vukote Govedarice i Milana Miličevića, koji tvrde da "nemaju pojma" o kakvom sastanku govori predsjednik SNSD-a Milorad Dodiik, naglasivši da je izgleda riječ o unutarstranačkim sukobima u SDS-u i da njihov predsjednik Glavnog odbora ne zna šta radi lider stranke, i obratno.

"Mislim da oni sada na ovaj način vode svoje međusobne i unutarstranačke ratove i pozivamo ih da nas u to ne uvlače", poručio je Kovačević.

On je za portal "Srpskainfo" naglasio da je na proteklim sastancima lidera stranaka SNSD-a, SDS-a i PDP-a bilo govora o novim sastancima predstavnika ovih partija i iz SNSD-a su tada izrazili spremnost da budu dio tih sastanaka.

Komentarišući jučerašnju Dodikovu izjavu da će se SNSD odazvati na ranije najavljene pozive predstavnika SDS-a i PDP-a za sastanak, Kovačević je pojasnio da je predsjednik SNSD-a sastanak sa PDP-om i SDS-om pomenuo odgovarajući na novinarsko pitanje koje se odnosilo na njihove ranije sastanke.

"Na prošloj konferenciji za novinare održanoj nakon sastanka predstavnika ove tri stranke bilo je govora o novim sastancima i tada smo izrazili spremnost da budemo dio tih sastanaka i u prostorijama SDS i PDP. Mi i dalje stojiimo pri tome", naveo je Kovačević.

On je istakao da SNSD poštuje, cijeni i uvažava sve one koji predstavljaju građane Republike Srpske, a SDS i PDP predstavljaju dio građana Srpske.

Kovačević kaže da SNSD iz tog razloga želi da čuje i mišljenje predstavnika ove dvije stranke, iako se najčešće sa njima ne slaže.

"U tom smislu kada bude spremnosti za razgovor mi smo uvijek tu da razgovaramo i tu se naš stav neće promjeniti", rekao je Kovačević.

Reagujući na današnje saopštenje SDS-a u kojem Govedarica pominje "crne liste" SNSD-a, Kovačević je istakao da lider SDS-a ne treba toga da se plaši.

"Govedarica nema nikakve potrebe da se brine jer on nije neprijatelj SNSD-a. Naprotiv, on je neko ko itekako koristi SNSD i ako se nas pita Govedarica treba dugo da ostane takozvani lider opozicije jer je to način da zauvijek ostanu opozicija", poručio je Kovačević.

On je još jednom demantovao postojanje "crnih listi", navodeći da se SNSD nikada nije bavio takvim stvarima niti će se baviti.