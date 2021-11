Kovačević: Politika Srpske - vraćanje ustavnom poretku iz 1995.

BEOGRAD - Politika Republike Srpske je da se vrati ustavnom poretku BiH kakav je potpisan 1995. godine, jer sve ono što je rađeno nakon toga nije imalo veze sa Dejtonskim sporazumom već je učinjeno s ciljem da se Srpskoj oduzmu nadležnosti i da se dovede do njenog nestanka, izjavio je savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević.

On je napomenuo da je BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma konstantno u stanju krize, ali da bez obzira na to ima mir, koji je sasvim stabilan.

"Sva rješenja moraju da budu mirna. Srpska poziva na dijalog, prvenstveno unutrašnjih faktora, dva entiteta i tri konstitutivna naroda", rekao je Kovačević za TV "Kurir".

Kovačević je pojasnio da Republika Srpska ne planira da se povuče samo iz Oružanih snaga, već želi da povuče sve ono što je u proteklih 26 godina urađeno nelegalno da se razvlasti Srpska i da joj se oduzmu nadležnosti koje joj, prema važećem Ustavu, pripadaju.

"Mi se borimo za to da nam se to vrati", naglasio je on.

On je naveo da postoje određene saglasnosti koje je Srpska pod strašnim međunarodnim pritiscima dala kako bi bile formirane pojedine institucije na nivou BiH, te precizirao da je riječ o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, Upravi za indirektno oporezivanje i Oružanim snagama, odnosno Ministarstvu odbrane.

"Onog trenutka kad smo davali takve saglasnosti, čak i pod takvim međunarodnim pritiscima, mi smo postavili određene uslove. U tim saglasnostima piše da, ukoliko ti uslovi ne budu ispunjeni, Srpska će te saglasnosti da povuče i vrati te ingerencije", precizirao je Kovačević.

On je istakao da nijedan od tih uslova nije ispunjen i Srpska sada sa potpunim pravom povlači te saglasnosti i vraća svoje nadležnosti.

Kovačević ističe da Srpska nema namjeru da formira odmah neku vojsku i da je politika Srpske od potpisivanja Dejtonskog sporazuma demilitarizacija BiH.

"Mi imamo namjeru da povučemo svoju saglasnost, da damo period od šest mjeseci u kojem ćemo dati priliku, da li uz pomoć međunarodnih aktera ili isključivo uz unutrašnji dijalog ključnih aktera u BiH, da dođemo do novog dogovora koji će odgovarati svima", rekao je Kovačević.

On je napomenuo da trenutno u Oružanim snagama ogromnu većinu čine Bošnjaci i da kvotu za Srbe i Hrvate nije moguće popuniti jer ni Srbi, ni Hrvati ne žele da budu dio takve vojske.

Komentarišući različite aršine Zapada prema Republici Srpskoj i Kosovu i Metohiji, Kovačević je istakao da to predstavlja licemjerje i da treba da se veže status Srpske i Kosmeta.

"Nama koji smo konstitutivan narod, koji oduvijek živi na ovim prostorima, državotvoran narod, kažu da ne možemo da budemo samostalni, a u isto vrijeme neko drugi ko je nacionalna manjina i na taj prostor je došao sa nekog drugog, njemu se kaže da je nezavisan i može da bude slobodan", rekao je Kovačević.

On je naglasio da će Srpska nastaviti da podržava politiku Srbije.