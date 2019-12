Kovačević: Program reformi uspjeh RS, ispoštovana vojna neutralnost

SARAJEVO - Program reformi je prvi dokument usvojen na zvaničnom nivou u BiH i prihvaćen od svih još od 2005. godine u kojem se članstvo u NATO više ne navodi kao cilj BiH, već se naprotiv kaže da se članstvo ne prejudicira, odnosno da se uopšte ne razmatra, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je istakao da je usvojeni Program reformi uspjeh Republike Srpske, ali da treba biti korektan do kraja i reći da je to dokument koji je proizvod kompromisa i konsenzusa, što je jedini način na koji bilo šta u BiH može funkcionisati.

Kovačević, koji je i savjetnik za unutrašnju politiku srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, kaže da nema potrebe da se vojna neutralnost spominje u Programu reformi, jer se o članstvu neće ni razgovarati, već samo o saradnji.

"Jasno je da je vojna neutralnost kao nešto već određeno i to je ispoštovano", rekao je Kovačević za portal "Klix.ba".

Iako se u Programu reformi navodi da je BiH "prepoznala evroatlanske integracije kao jedan od svojih spoljnopolitičkih ciljeva", Kovačević kaže da to ne znači da je NATO cilj BiH.

"Evroatlantske integracije su mnogo širi pojam od NATO, na primjer OEBS i slično. OEBS, a BiH je dio te priče, a u njemu su i Rusija i Amerika i druge zemlje", rekao je Kovačević.

On ističe da se stav Republike Srpske po pitanju knjiženja perspektivne imovine neće mijenjati.

"Ako ikada dođe do odlučivanja o članstvu u NATO, institucije i građani Republike Srpske će predstavnicima Srpske na nivou BiH odrediti obavezujući stav", poručio je Kovačević.

Upitan da prokomentariše optužbe SDS-a i PDP-a na račun Dodika, te njihove tvrdnje da je Program reformi zapravo Godišnji nacionalni plan (ANP) i da BiH "krupno korača ka članstvu u NATO", Kovačević je rekao da su ljudi iz SDS-a i PDP-a glasali za sve dokumente od 2005. godine, odnosno Borislav Paravac, te inicirali NATO kao strateški cilj BiH.

"Glasali su za sve dokumente u kojima je NATO cilj BiH, uključujući i Mladena Ivanića koji je u prošlom mandatu usvojio Program odbrane koji je bio jedan od dva glavna uslova NATO za Akcioni plan za članstvo (MAP), kao i Strategiju spoljne politike gdje je Ivanić naveo da je NATO strateški cilj i priporitet, a MAP dio konsenzusa unutar BiH", rekao je Kovačević.

On ističe da SNSD na to nije pristao.

"Godinu dana samo pregovarali o dokumentu koji kaže da se prema NATO ne ide, već se sa NATO-om sarađuje i da se članstvo uopšte ne razmatra. Ljudi iz SDS-a i PDP-a su odbili glasati u Narodnoj skupštini Republike Srpske o Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, a danas se na krajnje licemjeran način pozivaju na tu rezoluciju", rekao je Kovačević.

On dodaje da će već u ponedjeljak, 23. decembra opozicija imati mogućnost da iskaže svoj stav, dok su u SNSD-u uvjereni da će poslanici Narodne skupštine Republike Srpske prepoznati kvalitet dokumenta po interesu Srpske, odnosno da je usklađen sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti Republike Srpske.

Kovačević je izrazio nadu da će poslanici odgovorno razmatrati dokument, razmišljati o svim interesima Srpske, prepoznati uspjeh Dodika kao pregovarača u ime Republike Srpske i konstatovati da je dokument usklađen sa Rezolucijom o vojnoj neutralnosti Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje o pobjedniku u duelu tri člana Predsjedništva BiH nakon što su parafirali Program reformi, Kovačević je rekao da je najbitnije da je riječ o uspjehu Republike Srpske.

"To je ubjedljivo najbitnija stvar. Evidentno je da se radi o kompromisu što je jedini model funkcionisanja BiH, tako da možemo smatrati uspjehom dejtonske BiH u kojoj se uvažavaju stavovi svih", rekao je Kovačević.

On je naveo da će se nakon više od godinu dana zvaničnici početi baviti stvarima zbog kojih su im građani dali povjerenje, odnosno pitanjima koja će unaprijediti život građana.