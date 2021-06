Kovačević: Raduje podrška Beograda u vezi sa pitanjem visokog predstavnika

BEOGRAD - Savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Radovan Kovačević izjavio je da su odnosi Republike Srpske i Srbije na istorijskom maksimumu i da raduje to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Srpske poručio da Srbija neće dozvoliti sprovođenje bilo kakvih bonskih ovlaštenja.

Kovačević je pojasnio da takav stav ohrabruje, posebno ako se zna da sve što su do sada uradili visoki predstavnici bila agresija na ustavnu poziciju Republike Srpske.

"Ono što smo čuli, a što je takođe ohrabrujuće od predsjednika Vučića, je da će i Srbija, ukoliko visoki predstavnik dobije podršku Savjeta bezbjednosti, a mi se nadamo iskreno da neće, i Srbija kao i Republika Srpska u skladu sa Aneksom 10 tražiti da visoki predstavnik podnosi izvještaj i Srbiji na šta i Srbija i Srpska imaju puno pravo", rekao je Kovačević za Televiziju "Kurir".

On je naveo da je način na koji se bira visoki predstavnik jasno definisan Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, odnosno da se strane potpisnice Aneksa trebaju usaglasiti ko bi trebao da bude novi visoki predstavnik u BiH, da naprave jednu vrstu sporazuma i da o tome obavijeste Savjet bezbjednosti UN.

Prema njegovim riječima, Savjet bezbjednosti bi na osnovu tog sporazuma, koji bi nastao konsenzusom strana koje su potpisale Aneks 10, trebalo da donese relevantnu rezoluciju.

"I tek tada imamo validnog, legitimnog visokog predstavnika u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma", rekao je Kovačević.

On je konstatovao da se sve to u slučaju njemačkog diplomate Kristijana Šmita nije dogodilo.

"Takozvani PIK, odnosno kako su oni to nazvali Savjet za sprovođenje mira, je institucija koja je izmišljena, koja ne postoji u Dejtonskom sporazumu i u međunarodnom pravu i koja nikoga ni na šta ne obavezuje. Ta institucija nema legitimitet da izabere visokog predstavnika, pogotovo nema legitimitet bilo koji visoki predstavnik ukoliko ne bude postojala rezolucija Savjeta bezbjednosti UN", rekao je Kovačević.

On je naveo da je očigledno da PIK nije zainteresovan da bilo šta uradi na legitiman i legalan način.

"Da žele da to urade na legitiman način, onda bi tražili od strana potpisnica, gdje je i Republika Srpska i Srbija, da se usaglase i da se otvori dijalog o tome da li je potreban novi visoki predstavnik i ako jeste ko bi to mogao biti", pojasnio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, PIK je sve to potpuno ignorisao uključivši i principijelan stav Rusije da je potrebno da dođe do zatvaranje OHR-a i da visoki predstavnik treba da ode iz BiH nakon skoro 26 godina.

"Konačno je došlo vrijeme da domaći izabrani politički predstavnici preuzmu odgovornost za sudbinu BiH", smatra Kovačević.

On je kao posebno važno istakao to da su svi visoki predstavnici konstantno radili samo jednu stvar, a to je bila agresija na ustavnu poziciju Republike Srpske.

"Oni su nam mijenjali Ustav, ukidali institucije, nametali nove institucije, mijenjali u potpunosti strukturu i način na koji je Republika Srpska funkcioniše, dakle centralizovali su BiH potpuno nezakonito i antidejtonski, na način da su degradirali i derogirali ustavne pozicije i ustavne nadležnosti Republike Srpske", ukazao je Kovačević.

On je naglasio da su oni sada evidentno svjesni da nisu uspjeli do kraja da ispune svoj cilj, a to je da ne bude Republike Srpske i da Srbi kao konstitutivni narod u BiH budu potpuno obespravljeni.

"Oni sada idu sa ovim, kako je to Milorad Dodik rekao, potpunim blefom, da na potpuno prevarantski način imenuju novog visokog predstavnika na nelegitiman i nezakonit način i da nastave sa agresivnom politikom prema Republici Srpskoj. To je za nas neprihvatljivo", poručio je Kovačević.

On je naglasio da je Srpska u potpunosti posvećena i fokusirana na to da se očuva, da očuva konstitutivnu poziciju srpskog naroda u BiH, ali i da zaštiti prava svih ravnopravnih građana.

Odgovarajući na pitanje da li postoje kontakti sa ruskom diplomatijom i da li će Rusija "držati stranu Srpske" u Savjetu bezbjednosti, Kovačević je rekao da je Srpska navikla na principijelne stavove Ruske Federacije.

"Ruska Federacija je u nekoliko navrata rekla, što preko ambasadora, što preko ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, koji je nedavno bio u posjeti i BiH i Republici Srpskoj, da je njihov principijelni stav da OHR treba zatvoriti i da odgovornost za život građana treba da preuzmu demokratski izabrani predstavnici. Dakle, u tom smislu očekujemo da će biti i ponašanje Ruske Federacije na svakom mogućem nivou, pa i u Savjetu bezbjednosti", rekao je Kovačević.

On je dodao da Srpska želi dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama koje su članice Savjeta za provođenje mira, uključujući i SAD i Njemačku, "koje su učestvovale u donošenju te sramne odluke".

"Zabrinjava nas da žele da učestvuju u političkom životu BiH na način koji nije nimalo dobar. Miješati se na takav način, pokušati mijenjati Ustav, primjenjivati takozvana bonska ovlaštenja da biste nekog smjenjivali, donosili zakone, neprihvatljivo je i to nisu dobre poruke", rekao je Kovačević.

On je kao poseban ocijenio gest predsjednika Srbije Vučića koji je pozvao sve građane Republike Srpske i BiH da se vakcinišu bilo gdje u Srbiji.

Kovačević je rekao da Republika Srpska vodi veliku bitku za vakcine, da je uspjela da nabavi 300.000 doza i da očekuje još toliko u narednom periodu, te da se do sada vakcinisalo oko 40 odsto građana.

On je ponovio da su odnosi Srbije i Srpske na istorijskom maksimumu i da Republika Srpska nema nikog bližeg.

"Hvala rukovodstvu i građanima Srbije koji na izuzetan prijateljski i topao način gledaju na svoju braću u Republici Srpskoj", rekao je Kovačević.