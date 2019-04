Kovačević: Republika Srpska i FBiH da se dogovore o koeficijentima

Uprava za indirektno oporezivanje BiH očekuje da se Republika Srpska i Federacija BiH dogovore o svim poravnanjima i koeficijentima raspodjele prihoda, koje treba da usvoje, izjavio je načelnik Odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju UIO BiH Ratko Kovačević.

Komentarišući presudu Suda BiH prema kojoj UIO mora da Srpskoj isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate, te obustavljanje prinudnog izvršenja te presude do 11. septembra, Kovačević je naveo da je to učinjeno na zahtjev Uprave jer je imala ogromne probleme u funkcionisanju.

“Došli smo u situaciju da je to krenulo prinudnim putem što znači da se skidao novac i sa uplatnih računa i sa računa rezervi odakle se vraća novac poreskim obveznicima za povrat PDV-a, a i sa računa depozita gdje se praktično nalazi novac građana”, rekao je Kovačević.

Kovačević je napomenuo da Upravni odbor UIO BiH nije prihvatio prijedlog Uprave da se novac, koji je trebalo da pripadne FBiH, duži period raspoređuje Srpskoj i da tako bude završeno provođenje sudske presude čije je izvršenje zbog toga krenulo prinudnim putem.

On je dodao da UIO u ovom trenutku ima više od 400 rješenja koja su izvršna, a za to nema novca, jer je skinut prinudnim putem i taj novac ne može vratiti, te da je iz tog razloga traženo zaustavljanje ovakvog prinudnog rješenja sudske presude.

“Sud je to prepoznao i zaustavio izvršenje do 11. septembra. Očekujemo da se Republika Srpska i FBiH dogovore o svim poravnanjima koja do sada nisu uradili i o koeficijenatima koje treba da usvoje i izvršenja ove sudske presude”, poručio je Kovačević.

Komentarišući izjavu premijera Republike Srpske Radovana Viškovića da bi Srpska uskoro mogla tužiti UIO jer ne primjenjuje novi koeficijent raspodjele sredstava zbog čega je Srpska u prva tri mjeseca izgubila 22 miliona KM, Kovačević je naveo da Upravni odbor takve odluke treba da donosi na kvartalnom nivou i da se po njihovom usvajanju samo dostave UIO na izvršenje.

Kovačević je rekao da je UIO isključivo nadležna za raspodjelu prihoda, a da Upravni odbor donosi koeficijente za raspodjelu prihoda.

Prema njegovim riječima, UIO je za tri mjeseca ove godine prikupila milijardu i 823 miliona KM prihoda od indirektnih poreza, što je za 122 miliona KM ili 7,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Sud BiH naložio je da Republika Srpska obustavi izvršni postupak dok se ne nađe novi model naplate, jer se UIO žalila da, zbog novca koji Srpska skida sa njenih računa, ne može normalno da funkcioniše.

Republika Srpska krajem maja prošle godine blokirala je račune UIO, jer je, na osnovu sudske presude, Uprava dužna da joj isplati ukupno 28 miliona KM.

Sud BiH je donio presudu 2015. godine prema kojoj UIO mora da Srpskoj isplati 15 miliona KM plus zatezne kamate zbog nezakonite raspodjele prihoda od PDV-a u 2010. i 2011. godini.