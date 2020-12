Kovačević: Republika Srpska se nikad neće predati i biće vječna

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević Kovačević poručio je svima koji razmišljaju kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković, koja je uputila uvrede srpskom narodu, te visoki predstavnik Valentin Incko i bošnjački lobisti u Vašingtonu da Republika Srpska ne planira da se preda, da nikada neće nestati i da će biti vječna.

Kovačević smatra da je izjava Turkovićeve iz SDA, kojom je srpski narod u Republici Srpskoj uporedila sa nacistima, a predsjedavajućeg i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika sa Adolfom Hitlerom, sramna, katastrofalna i skandalozna.

Kovačević je za Televiziju N1 izjavio da je nakon ove izjave upitno da li predstavnici Republike Srpske sada uopšte imaju sa kim da razgovaraju u BiH.

On je podsjetio Turkovićevu i sve njene istomišljenike da je srpski narod, poslije jevrejskog, najveći stradalnik u Drugom svjetskom ratu, da je bio jedini narod na prostorima bivše Јugoslavije, ili u BiH koja je tada bila u sastavu fašističke nacističke tvorevine NDH, koji je proganjan i ubijan sa namjerom da u potpunosti bude istrijebljen.

- Mislim da je bitno kakvu ulogu predstavlja izjava Turkovićeve. To što je rečeno je nešto najkatastrofalnije što je ikada rečeno u BiH, u kojoj je sa svih strana rečeno mnogo uvreda i teških riječi. Ovako nešto skandalozno i sramno se nikada nije dogodilo i mislim da je veoma upitno da li mi sada uopšte imamo više sa kim da razgovaramo. Iz Republike Srpske, pa ni iz SNSD-a nikada nisu dolazile bilo kakve izjave ovakvog tipa - izjavio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, izjava Bisere Turković je ista kao da je neko iz njemačke administracije uporedio narod Izraela sa nacistima, a Milorada Dodika, legitimnog predstavnika Srpske, čovjeka koji je dobio najveći broj glasova, ne samo u Republici Srpskoj, nego u BiH, sa Adolfom Hitlerom.

- Razumijem da bošnjački narod ima teške tragedije iz posljednjeg rata, ali ih imaju i svi konstitutivni narodi i svi građani u BiH. Ali, ne smijemo da zaboravimo da je jedino srpski narod bio proganjan samo zbog toga što se tako zove - kaže Kovačević.

Napomenuo da je među Bošnjacima i Hrvatima bilo onih heroja koji su rekli da će da se bore protiv zla u Drugom svjetskom ratu, ali oni su bili slobodni građani, a bilo je i onih koji su zajedno sa Nijemcima i Italijanima proganjali srpski narod i ubijali Srbe u koncentracionom logoru Јasenovac, u Prebilovcima i u mnogim drugim mjestima pokušavajući da u potpunosti istrijebe srpski narod sa lica zemlje", rekao je Kovačević.

On je podsjetio da je Turkovićeva na mjestu ministra u Savjetu ministara izabrana i glasovima SNSD-a iz razloga što SNSD ima principijelan stav da se ne miješa u izbor predstavnika drugih konstitutivnih naroda.

- Turkovićeva bi trebala da predstavlja i Republiku Srpsku i sve njene građane, ona bi trebala da bude glas izvan BiH i predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović i svakog građanina Republike Srpske, Narodne skupštine Srpske i predsjednika Vlade Srpske i svih njenih institucija. A vidimo da ona, umjesto da bude predstavnik Republike Srpske i svih njenih građana, poredi ih sa nacistima - rekao je Kovačević.

Najavio je da će se o ovome razgovarati i u institucijama, ali da je upitno da li predstavnici Srpske poslije ovakve izjave, ukoliko u najskorijem roku ne stigne iskreno izvinjenje, imaju sa kim da razgovaraju.

Navodeći da je Turkovićeva na Fejs TV govorila o ukidanju Republike Srpske, dakle o rušenju ustavnog poretka BiH, kao o nečemu potpuno normalnom i očekivanom, Kovačević smatra da u dijelu bošnjačkih političkih predstavnika očigledno ima ljudi koji smatraju da je Džo Bajden izabran za visokog predstavnika BiH i da će on sada da rješava sve stvari unutar BiH na način kako njima odgovara.

- BiH ne može da fukcioniše na način kako odgovara samo jednom konstitutivnom narodu. Ona može da opstane samo poštujući Dejtonski sporazum i ustavnu strukturu kako je u njemu napisano - naglasio je Kovačević, koji je i savjetnik predsjednika SNSD-a Milorada Dodika.

On je istakao da je veoma važno što će u ponedjeljak, 14. decembra, u BiH doći ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov kako bi se čuli stavovi Ruske Federacije o aktuelnom stanju u BiH.

- Ruska Federacija je uvijek bila korektan partner BiH i svih njenih građana i svih konstitutivnih naroda BiH, te jedna od rijetkih svjetskih sila koja ima principijelan stav poštovanja ustavnog poretka, Dejtonskog sporazuma i poštovanja svih predstavnika BiH i konstitutivnih naroda. Nažalost, mi unutar BiH nemamo tu vrstu poštovanja i to je nešto što je očigledno i što nas poslije 25 godina od Dejtona drži sputane i ne da nam da se razvijamo u punom kapacitetu - rekao je Kovačević.

On smatra da je ključna kočnica za razvoj BiH to što politički predstavnici bošnjačkog naroda nikako ne žele da prihvate realnost i činjenicu da je potpisan Dejtonski sporazum i da BiH može da postoji samo na način kako je rečeno u tom sporazumu, sa dva entiteta, u kojoj je Republika Srpska ravnopravan entitet i tri ravnopravna konstitutivna naroda i svi građani.

- Mi iz Republike Srpske smo svjesni da moramo da razgovaramo sa svima, mi tražimo uvažavanje, razgovor i dijalog sa svima u svijetu, poštujemo snagu svih svjetskih sila, pa i snagu Kine i, naravno, snagu SAD koje su imale značajnu ulogu u kreiranju Dejtonskog sporazuma - rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama su legitiman faktor u BiH za razgovor sa bilo kojom administracijom i međunarodnim faktorom.

- Razumijemo da mnogi imaju raznorazne ambicije i želje, i mi ih imamo i nismo ih krili od javnosti, ali uvažavamo realnost i smatramo da bilo koje rješenje za BiH može biti postignuto samo na bazi Dejtonskog sporazuma, ustavne strukture kakva je njime predviđena i na bazi dogovora i kompromisa konstitutiuvnih elemenata BiH, dva eniteta i tri konstitutivna naroda - naveo je Kovačević.

Govoreći o uklanjanju table sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade Studentskog doma na Palama, Kovačević kaže da je o tome sve rekla Sonja Karadžić Јovićević i da on na to nema nikakav komentar.

- Suštinski problem u BiH je da Dejtonski sporazum nikada nije dobio priliku, da smo poslije njegovog potpisivanja imali ekstremno agresivan nastup međunarodne zajednice kroz visoke predstavnike koje, potpuno opravdano, gospodin Dodik naziva međunarodnim kriminalcima. Umjesto da su visoki predstavnici pomagali u komunikaciji između Republike Srpske i FBiH, što je trebalo da bude njihova uloga po Dejtonskom sporazumu, konstantno su učestvovali u njegovom kršenju i narušavanju ustavnog poretka - ističe Kovačević.

On je naveo primjer kada je Milorad Dodik rekao da je on predstavnik BiH bez Valentina Incka, dakle predstavnik građana, nakon čega je Incko rekao da je on predstavnik BiH bez Milorada Dodika.

- Govorimo o Miloradu Dodiku, čovjeku koji ima najveći broj glasova u BiH od svih političara, čovjek koji u Predsjedništvu BiH ima veći broj glasova od druga dva člana skoro zajedno - naglasio je Kovačević.

Kao suštinski problem, Kovačević je istakao to što su politički predstavnici bošnjačkog naroda sve vrijeme čekali i prizivali intervenciju međunarodne zajednice koja bi, kako kaže, ispunila njihove ratne ciljeve.

- Sa njihovim ratnim ciljevima mi smo završili Dejtonom 1995. godine. Јedino u dejtonskoj BiH mi možemo da komotno živimo i to je jedina BiH u kojoj je Republika Srpska spremna da bude. Ukoliko nema dejtonske BiH, Republika Srpska ne planira biti u BiH - naglasio je Kovačević.

Govoreći o političkim oponentima iz Republike Srpske, PDP-u i SDS-u, dok dolaze poruke iz Vašingtona i Valentin Incko najavljuje "treću fazu ponovnog robusnog prisustva međunarone zajednice u kojem će bonska ovlaštenja da se primjenjuju redovno, ali ne baš svaki dan", govore da ne postoji nikakva vrsta pritiska u Republici Srpskoj i oni nemaju nikakav kredibilitet.

Bonska ovlaštenja, kaže Kovačević, nisu usmjerena samo prema Miloradu Dodiku, dodajući da je on samo personifikacija svih koji žele da zaštite Republiku Srpsku.

- Gospodin Dodik ne dobija nikakve "packe" iz Vašingtona i Brisela, ali imali smo nedavno izjavu predsjednika Srbije Aleksanda Vučića, koji je rekao da će u narednom periodu biti značajan pritisak prema Srbiji po pitanju Republike Srpske - naglasio je Kovačević.

On je podsjetio na poruke određenih ljudi u Vašingtonu koji su na jednoj od sesija u Kongresu govorili da je rješenje za BiH da Republika Srpska nestane, da srpski narod izgubi status konstitutivnog naroda, što znači da postane nacionalna manjina i izgubi sve mehanizme institucionalne zaštite u BiH.

- Јa se iskreno nadam i želim da vjerujem da je u pitanju samo to da određeni bošnjački lobisti pokušavaju da opravdaju novac koji su dobili predstavljanjem određenih platformi koje su naručene iz Sarajeva - rekao je Kovačević.

Podjsetio je da je SNSD na posljednjim lokalnim izborima pobijedila u 44 opšptine u Republici Srpskoj i tri u Federaciji BiH /FBiH/, što je veoma važno da to znaju svih građani.

- Mi u SNSD-u uvijek analiziramo izborne rezultate i na osnovu njih uslijede određene posljedice. Mi smo velika stranka koja ima više od 200.000 ljudi i, naravno, da nismo zadovoljni onima koji u okviru stranke samo žele da ostvare neku korist za sebe. Prema takvima ćemo biti izuzetno netolerantni i tu nema nikakve dileme. Mi znamo da nismo bezgrešni, da postoje određeni problemi i greške koje sami pravimo, ali se i te kako trudimo da ih ispravimo - rekao je Kovačević.

On je rekao da je SNSD sigurno najbolji i najuspješniji u BiH što pokazuje i izborni rezultat.