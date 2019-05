Kovačević: SDA jedini krivac za zastoj

BANJALUKA - SNSD neće dopustiti da bilo koja institucija donosi bilo koju vrstu odluka dok ne bude formiran Savjet ministara, odnosno dok ne budu implementirani izborni rezultati, što je prioritet broj jedan, rekao je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Dakle, neće doći do toga da se formiraju komisije i da počne sa radom Predstavnički, kao i Dom naroda parlamenta BiH, neće biti izabrana delegacija u Savjet Evrope, neće biti ništa od toga urađeno. Za sve to postoji samo jedan krivac, a to je SDA", rekao je Kovačević.

On kaže da su SNSD i lider stranke Milorad Dodik spremni za razgovore.

"Što se nas tiče, možemo sjesti kad god i možemo da riješimo sve probleme koji su sada već nagomilani. Ali da budem krajnje iskren, ne pada nam napamet više da govorimo bilo šta o toj temi s obzirom na to da je očigledno da imamo posla sa jako neodgovornim i neozbiljnim ljudima", kaže Kovačević.

On ističe da je krajnje vrijeme da se implementiraju izborni rezultati.

"Kasnimo već previše, šaljemo jako neozbiljnu i lošu poruku svima - prvenstveno građanima koji su nas birali, a zatim i EU koja je rekla da je glavni uslov za dobijanje mišljenja o kandidatskom statusu to da se formira vlast", rekao je Kovačević.

On pita kako bilo ko može gledati na neku zemlju u kojoj nisu u stanju čak ni da formiraju vlast.