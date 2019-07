Kovačević; SDS i SDA jedini krivci za institucionalnu krizu

BANJALUKA - Jedini krivci za institucionalnu krizu u BiH i neformiranje novog saziva Savjeta ministara jesu SDS i SDA, ocijenio je za Srnu portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Oni će pokušati učiniti sve ne bi li onemogućili SNSD sa našom koalicijom, kao izborne pobjednike iz Republike Srpske, da postane sastavni dio novog Savjeta ministara, odnosno da naš čovjek bude predsjedavajući", smatra Kovačević.

On je dodao da je potpuno jasno da SDA kao jedine prihvatljive partnere iz Republike Srpske vidi SDS, koji je, kako kaže, "i u prošlom mandatu kao izborne gubitnike na silu ugurao u vlast na nivou BiH".

"Mirko Šarović mora konačno shvatiti da vlast biraju građani i da su građani Republike Srpske izabrali Milorada Dodika, SNSD i našu koaliciju, a da su njemu i cjelokupnom SDS-u nikada ubjedljivije rekli da ih ne žele ni blizu vlasti, a kamoli kao nosioce", ocijenio je Kovačević.

On je osvrćući se na vitalni entitetski interes koji je Dodik upotrijebio zbog preglasavanja u Predsjedništvu BiH rekao da je očigledno da ljudi u SDS-u ne mogu shvatiti osnovne političke principe.

"Vitalni interes Republike Srpske je da ne bude preglasavana i da ne dozvolimo da se bilo ko miješa u unutrašnja pitanja suverenih zemalja, jer ni mi ne dozvoljavamo da se bilo ko miješa u unutrašnja pitanja Republike Srpske. Ne želimo da na pitanjima koja se ni na koji način ne tiču Republike Srpske stvaramo neprijatelje koji bi nakon toga radili sve da naštete Srpskoj", smatra Kovačević.

On je dodao da bi SDA i SDS za tako nešto stvorili priliku Hrvatskoj kočeći izgradnju Pelješkog mosta, koja bi onda svoj bijes mogla iskaliti na Trgovskoj gori i negradnji mosta na Savi u Gradišci.

"SNSD vodi ozbiljnu i odgovornu politiku za šta su nas građani birali. Mi ćemo dijalogom rješavati sva otvorena pitanja i u najskorije vrijeme počeće izgradnja mosta na Savi u Gradišci, a odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori biće onemogućemo i riješeno u interesu Republike Srpske", poručio je Kovačević.

On je podsjetio da je u prošlom još uvijek tehničkom mandatu Savjeta ministara u kojem sjede Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnadak moglo biti dosta toga urađeno po pitanju Trgovske gore, ali oni nisu ni prstom mrdnuli, sjedili su i čekali da se to pitanje riješi samo od sebe, dok su institucije Republike Srpske činile sve da ne dođe do odlaganja nuklearnog otpada.

"Institucije Srpske sada ojačane i srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom riješiće ovo pitanje u interesu Republike Srpske i njenih građana", rekao je Kovačević.