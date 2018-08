Kovačević: SNSD očekuje reakciju Tužilaštva na Mektićeve optužbe

SNSD očekuje od nadležnog tužilaštva da će po službenoj dužnosti pokrenuti istragu u vezi sa optužbama ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića da vlast u Republici Srpskoj za predstojeće opšte izbore priprema incidente teškog karaktera s ciljem, kako kaže, disciplinovanja Banjaluke u kojoj gubi podršku", rekao je portparol ove stranke Radovan Kovačević.

"Ako on ima pouzdane informacije, kako tvrdi, o bilo kakvom nasilju koje će da se dogodi u Banjaluci ili Srpskoj, tužilaštvo na to mora da reaguje i on mora da podijeli te informacije sa javnošću u Srpskoj", istakao je Kovačević u izjavi Srni.

Kada je riječ o njegovim tvrdnjama da vlast u Srpskoj želi da izazove bilo kakvu vrstu incidenta ili haosa, dodao je Kovačević, to je potpuna izmišljotina i svima u Srpskoj je jasno da to vlast nikada nije uradila, niti bi pribjegli takvim metodama u budućnosti.

On je konstatovao da je javnosti u Srpskoj dosta likova na političkoj sceni poput Mektića i retorike kakvu on nameće, te da će građani Srpske to jasno iskazati na izborima 7. oktobra.

"Apsolutno je smiješno da neko iz SDS-a tvrdi da mi u SNSD-u imamo strah od Banjalučana. SNSD je najpopularnija stranka u Banjaluci unazad skoro dvadeset godina, a Mektić dolazi iz stranke koja u ovom gradu ima samo jednog odbornika. Čak i ljudi koji su u posljednjem periodu jedini dobijali određeni broj glasova u SDS-u u Banjaluci, napustili tu stranku", podsjetio je Kovačević.

On je dodao da je "Mektić potpuna štetočina po interese Srpske, neko čija je retorika i djelovanje konstantno negativno usmjereno po interese Srpske".

Mektić je, naglašava Kovačević, kreirao i izmišljenu priču da u Srpskoj postoje navodne militarističke formacije koje finansira Rusija i na osnovu takve izmišljene priče nanio je nepopravljivu štetu ugledu Srpske.

"I ovo što se danas dešava sa ruskim književnikom Zaharom Prilepinom samo potvrđuje na koji način oni žele da naštete odnosima Srpske i Ruske Federacije, a do toga neće doći i ti odnosi će biti dobri i u budućnosti, što će biti dodatno potvrđeno već 17. septembra, kada će u Banjaluku, na poziv predsjednika Srpske Milorada Dodika doći ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov", naglasio je portparol SNSD-a.

Kovačević je istakao da će tom prilikom i Dragan Mektić, ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak i ostali iz Saveza za promjene, koji su zajedno sa svojim sarajevskim partnerima uveli sankcije ruskim građanima, morati mnogo toga da objasne.