Kovačević: Srpska ima plan u slučaju neformiranja Savjeta ministara

BANJALUKA - SNSD i Republika Srpska imaju spreman plan u slučaju da se u 2020. godinu uđe sa neformiranim Savjetom ministara, izjavio je večeras portparol SNSD-a Radovan Kovačević, ne želeći da otkrije više detalja o tome.

Kovačević je istakao da SNSD ne blokira ništa u BiH i da je nakon opštih izbora bio spreman da formira vlast, poštujući ustavnu strukturu BiH i volju birača.

On je istakao da SDA želi da zadrži kadar Savjeta ministara u tehničkom mandatu, jer su im to poslušni partneri koji služe isključivo kao sredstvo obračuna sa vlastima u Republici Srpskoj.

SNSD smatra da je to potpuna prevara izborne volje naroda i da su to nedopustive stvari jer se time obesmišljava održavanje izbora. "To su okolnosti u kojima živimo, nema prostora za razgovor o normalnim životnim temama u BiH", rekao je za ATV Kovačević, koji je i savjetnik sprskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

On je naglasio da bi se dolaskom kadrova SNSD-a na te pozicije sve promijenilo, jer bi ta stranka zastupala interese Republike Srpske.

Kovačević je podsjetio da ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić (SDS) nije iskoristio svoj mandat da bi pokušao da zastupa Republiku Srpsku.

On je naveo da Mektić nije govorio o problemu povratnika sa sirijskih ratišta i o tome da su oni velika prijetnja po bezbjednost, nego je izmišljao probleme o Repubilici Srpskoj, kao što je priča o navodnim paravojnim formacijama, te prizivao međunarodne intervencije protiv Srpske.

Prema Kovačevićevim riječima, Mektić nije pokušao da kontroliše Agenciju za istrage i zaštitu (SIPA) BiH da se otkrije ko je prije četiri godine pokušao ubistvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Srebrenici.

Kovačević kaže da se Mektić bavi "rijaliti politikom", što je štetno po interese Srpske.

Govoreći o SNSD-u, on je istakao da ljudi u SNSD-u rade ozbiljne poslove i uče kako da polako preuzimaju odgovornost, navodeći kao primjer, između ostalih, ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđana Rajčevića i ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatana Klokića.

On je naglasio da, sa druge strane, nova generacija u opoziciji radi sve što i prethodne generacije - samo kritikuju sve što je urađeno, od izgradnje bolnica, auto-puteva. "Nemam ništa protiv opozicije, ali niko racionalan ne može reći za sve što je urađeno da je loše", dodao je on.

Prema njegovim riječima, opozicija u Srpskoj zloupotrebljava Narodnu skupštinu Republike Srpske, ne želi da radi konstruktivno, nego samo kritikuje i govori o dnevnopolitičkim temama.

"Mi želimo da napravimo sistem kakav je u većini evropskih zemalja. Parlament treba da bude mjesto na kojem se stvari rješavaju, a ne otvaraju novi problemi", poručio je Kovačević.

Kovačević je ukazao da se konstantno koči razvoj Srpske u zajedničkim institucijama, da i sada Srpska ima neka blokirana sredstva, ali izrazio uvjerenje da će prosječna plata u Srpskoj do kraja godine biti 1.000 KM.

On je poručio da Srpska mora da postane društvo koje će se baviti digitalizacijom, industrijskom revolucijom, informatizacijom.

Kovačević je naglasio da je protiv stranačkog zapošljavanja, koje može donijeti samo loše, te da većina zaposlenih pojedinim privatnim kompanijama nije politički angažovana.

On je zaključio da je BiH danas nefunkcionalna i da je Republika Srpska jedini funkcionalna subjekt u BiH.

"Republika Srpska ima stabilne i funkcionalne institucije i već je spremna za lokalne izbore iduće godine za razliku od Federacije i BiH koja još nema formiran Savjet ministara", istakao je Kovačević