Kovačević: Srpska neće ostati u BiH u kojoj nije poštovana

BANJALUKA - Republika Srpska sigurno neće ostati u BiH u kojoj neće biti poštovana i to svima treba da bude jasno, poručio je savjetnik za unutrašnja pitanja srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Radovan Kovačević.

Reagujući na prijedlog ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Bisere Turković da u zgradi UN u Njujorku bude postavljena izložba o Srebrenici, Kovačević je istakao da je to dokaz da su potrebni razgovori predstavnika Srpske i Federacije BiH (FBiH) o budućnosti BiH.

"To je nešto što je neminovno i samo tako možemo da pokušamo da nađemo način da BiH opstane u budućnosti", rekao je Kovačević za "RTRS".

Kovačević naglašava da ljudi iz strukture SDA pokazuju apsolutno nepoštovanje institucija BiH, zemlje u koju se oni, navodno, toliko zaklinju i toliko je vole.

Očigledno je, ističe Kovačević, da oni ne mogu da prihvate dejtonsku BiH.

"Oni konstantno pokušavaju da se ponašaju po principu nekih njihovih ciljeva, a to je ta takozvana republika BiH u kojoj nema mjesta za bilo koga drugog osim za Bošnjake. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Kovačević.

On je poručio da Srpska konstantno poštuje institucije BiH i način na koji se tu donose odluke.

"Ovo sada već prelazi sve granice i ono što možemo sa sigurnošću da kažemo jeste da ćemo i mi kao predstavnici Republike Srpske, predstavnici srpskog konstitutivnog naroda na nivou BiH, uskoro imati i te kako jasan odgovor i jasnu reakciju na ovakve sramne i skandalozne postupke predstavnika bošnjačkog naroda u zajedničkim institucijama u BiH", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, Srpska već ima određenu reakciju prema generalnom sekretaru UN i članicama Savjeta bezbjednosti.

"Mi ćemo u potpunosti da delegitimizujemo Svena Alkalaja kao bilo kakvog predstavnika BiH, jer on to nije. On je predstavnik hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića i radikalnih bošnjačkih struktura i to mora biti svima u svijetu jasno", naveo je Kovačević.

On je rekao da je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik već reagovao i obavijestio sve diplomate Republike Srpske u sistemu diplomatije BiH da u budućem periodu nisu više dužni da slušaju bilo kakve naloge i informacije Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara.

"Oni u budućnosti treba da slušaju isključivo naloge koji dolaze od srpskog člana Predsjedništva, kao šefa diplomatije svih predstavnika Republike Srpske u sistemu diplomatije BiH", rekao je Kovačević.