Kovačević: Vraćamo se onome što smo potpisali u Dejtonu

BEOGRAD - Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević izjavio je da se već 26 godina radi na tome da se Republika Srpska umanjuje po principu "kuvanja žabe", ali da je sada došao trenutak da "iskoči iz lonca" i vrati nadležnosti koje joj pripadaju.

"Oni polako kuvaju žabu i žele da jednog trenutka Srpska bude potpuno 'skuvana' i da nestane, ali mi smo sada potpuno svjesni tog procesa. Bili smo svjesni i ranije, ali međunarodne okolnosti su bile drugačije i nismo mogli da iskočimo iz lonca. Sada veoma jasno 'iskačemo iz lonca' i veoma jasno kažemo - dosta je, ovo više ne može. Srpska će da vrati sve ono što joj pripada", rekao je Kovačević.

Kovačević je istakao da srpski član Predsjedništva Milorad Dodik vodi jasnu nacionalnu politiku u interesu svih građana i naroda Srpske, kao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za građane Srbije.

"Republika Srpska ne smije da nestane i to je naš osnovni prioritet", poručio je on.

Kovačević je rekao da bez obzira na sve pritiske Republika Srpska ima i ozbiljnu međunarodu komunikaciju, te podsjetio da danas u Banjaluku dolazi mađarski premijer Viktor Orban, a sutra premijer Slovenije Janez Janša, dok će Dodik u ponedjeljak ili utorak da se sastane sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom.

On je naveo da postoje zemlje koje se ne slažu sa politikom Srpske, koje nisu sa Rusijom i Kinom u Savjetu bezbjednosti UN, koje smatraju da je KiM nezavisno, s čime se Srpska ne slaže, ali da i sa takvima Srpska razgovara, pokušava naći zajednički jezik i biti konstruktivna.

"Ali, ne možemo biti konstruktivni tamo gdje je nacionalni interes našeg naroda. Republika Srpska ne smije da nestane i to je naš osnovni prioritet. Sve što rade više od četvrt vijeka jeste da Srpska nestane. Oni su Dejton u potpunosti izmijenili, tako da maltene više ne postoji onakav kakav je potpisan", rekao je Kovačević.

"Na milion stvari koje su radili mimo Ustava, mi sada kažemo - dosta. Sada ćemo da se vratimo onome što smo potpisali 1995. godine u Dejtonu kao strana. Sada jasno kažemo da želimo da se vratimo na ono što piše u važećem Ustavu i da Srpskoj vratimo ono šta joj pripada", naveo je Kovačević.

On je naglasio da sada oni nasilnici koji su sve vrijeme na nezakonit, neustavan, antidejtonski, nedemokratski i anticivilizacijski način sve oduzimali Srpskoj prijete nekim sankcijama.

"Mogu oni da prijete bilo čim. Repbulika Srpska i njeno rukovodstvo, na čelu sa Dodikom, su potpuno odlučni da Srpskoj vrate ono što joj pripada i u tome ne planiraju da prekše ustav, zakon ili teritorijalni integritet BiH, Dejtonski sporazum", rekao je Kovačević.

Govoreći o činjenici da Kristijanu Šmitu nije bilo omogućeno da se obrati na sjednici Savjeta bezbjednosti UN o BiH i podnese izvještaj o BiH, Kovačević je rekao da je time Šmitu stavljeno do znanja ono što jeste međunarodno pravo.

On je podsjetio da je Savjet bezbjednosti UN jedini relevantan da imenuje visokog predstavnika BiH u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, nakon što se strane potpisnice usaglase i to bude potvrđeno rezolucijom.

"Jasno je sada da visokog predstavnika nema. Građanina Šmita je imenovao jedan određeni dio zemalja i on može da bude njihov predstavnik, mi nemamo ništa protiv toga. Suština je da ne on može da bude visoki predstavnik jer nije izabran i to se vidjelo na sjednici Savjeta bezbjednosti, jer visoki predstavnik ne postoji", rekao je Kovačević za TV Pink.

On je podsjetio da su dvije stalne članice Savjeta bezbjednosti Rusija i Kina jasno rekle šta o tome misle, a da je ruski predstavnik u UN Vasili Nebenzja naglasio da visokog predstavnika za BiH nema i da čak i ne postoji bilo ko kao kandidat.

Kovačević je dodao da, nakon što Šmit nije mogao da pročita svoj izvještaj, Sven Alkalaj pročitao je taj pamflet iz čega je jasno ko je pisao - najradikalniji predstavnici Bošnjaka.