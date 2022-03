Ković: Vodiću pravnu bitku protiv BiH i pobijediću je

Profesor Miloš Ković rekao je da je očigledno da je dobrodošao u Republiku Srpsku, upitajući otkud pravo nekom u Federaciji BiH da mu zabrani ulazak u zemlju njegovih predaka.

"Očigledno sam dobrodošao u 49 odsto zemlje i otkud nekom pravo da mi zabrani ulazak u moju zemlju, jer je ovo zemlja mojih predaka. Ko im daje pravo da sprečavaju slobodu govora i mišljenja?", upitao je Ković za RTRS.

Ković je naveo da iza zabrane ulaska u BiH stoji namjera gušenja slobode govora i misli.

"Očigledno da je neko u Sarajevu zaključio da je vrijeme da urade ono na šta su se dugo spremali, ali nisu računali na to da ne mogu da zaustave slobodu i kretanje ideja, misli i knjiga", rekao je on.

Ković je rekao da nekima očito smeta srpsko shvatanje slobode, oslobođenja i ujedinjenja.

"Za Srbe je sloboda nezavisnot, pravo da sami donosimo svoje odluke. Srbi ne trpe tutore i zato smo u stalnom sukobu sa okupatorima. Ne ponašaju se svi narodi tako. Neki su slobodu pronašlu u podanštvu... U našem susjedstvu konkretno, neki su slobodu našli u služenju okupatorima", istakao je profesor.

Ković je poručio da je dužnost svakog istoričara da slijedi istinu i govori slobodno.

"Na nama je da budemo slobodni, da se držimo zavjeta predaka i brinemo kakvi ćemo biti u očima naše djece", istakao je on.

Ković je rekao i da je angažovao adokata koji je, kako je naveo, već utvrdio da je zabranom ulaska u BiH prekršeno više zakonskih propisa.

"Naravno da ću da vodim pravnu borbu i naravno da ću da pobijedim", poručio je profesor Ković.

Podsjećamo, Granična policija BiH zabranila je 12. marta ulazak u BiH Koviću uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH".

Profesoru Koviću zabranjen je ulazak u BiH po odluci Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH.

Ković se juče putem video linka obratio studentima širom Republike Srpske.

Ković: Ko može da spreči kretanje ideala preko Drne?

Da li iko ozbiljan može da pomisli da će spriječiti kretanje ideja i ideala sa ove ili one strane rijeke Drine?, upitao je u onlajn obraćanju univerzitetski profesor iz Beograda Miloš Ković, kojem je zabranjen ulazak u BiH uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po bezbjednost BiH".

"Sloboda misli i govora ne može se sprečiti, ma koliko zaustavljana", poručio je Ković u obraćanju putem linka studentima širom Republike Srpske, kojim je zahvalio za podršku.

Ković tokom onlajn obraćanja koje su pratili studenti na Filozofskom fakultetu na Palama rekao da se pokušavaju prekinuti veze među nama, te istakao da posljednjih dana nije riječ samo o njemu, već i o nekoliko ključnih pojmova kao što je sloboda, istina, osobođenje i ujedinjenje.

On smatra da su ova nastojanja neka vrsta sitne pakosti onih koji ne mogu ništa da zaustave, te ističe da je vrijeme u kojem živimo takvo da se ponajviše sloboda zabranjuje u onim zemljama u kojima se o njoj najviše govori.

"Nama ostaje da govorimo istinu i naše je da svjedočimo istinu. To mora da radi jedan istoričar kao što sam ja", naglasio je Ković.

On je dodao da se istina mora svjedočiti svakoga dana, da se ona ne može zaustaviti i da će, ako je pokušaju sakriti, ona doći po svoje, pogotovo istorijska istina.

Ković je podsjetio da više od 13 godina dolazi u Republiku Srpsku kao gostujući profesor predaje istoriju, govori medijima i nastupa na tribinama, te da nema obrazloženja za to što mu je zabranjen ulazak u BiH.

"Da li je cilj da se spriječe veze između univerziteta u Srbiji i nekoliko univerziteta u Republici Srpskoj? To su institucionalne veze koje postoje veoma dugo. Ili je stvarno reč o onome što je izgovoreno u nekim javnim prilikama", rekao je Ković i dodao da je u Republici Srpskoj govorio o istoriji i da se ne sjeća da je držao neke političke tribine.

Ković kaže da ne zna šta je to nekome možda zasmetalo u njegovim govorima, te da sluti da je riječ o ideji oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda, s obzirom da je o tome govorio na sva tri mjesta.

"Šta je to u srpskoj istoriji tako opasno za vlasti u takozvanom političkom Sarajevu koje su donele ove odluke", upitao je Ković, ocjenjujući da u tome nisu bile same.

Prema njegovim riječima, za Srbe sloboda, oslobođenje znači nezavisnost, možda je to zasmetalo.

"Prošlost ne možemo da promenimo, to je tako, to su činjenice i ne želim da bilo ko bude uvređen zato što nastojim da svedočim istinu i kao istoričar dođem do istine“, poručio je Ković.

On je ocijenio da je ovo što se dogodilo njemu možda samo provokacija da bi se reagovalo ishitreno, što Srbi ne smiju sebi dozvoliti.

"Živimo u vreme rata na istoku Evrope, pa se situacija mijenja i biće vrlo kritično. Zato ne želim ovo što se sa mnom dogodilo da bude povod nekima da izvrše dodatne pritiske na srpski narod", istakao je Ković.

On je poručio Srbima da je potrebno da budu oprezni, da čuvaju zavjet u srcima i nauče da čekaju, jer vrijeme radi za njih.

Onlajn besjedu Kovića na Filozofskom fakultetu na Palama organizovali su studenti ove visokoškolske ustanove.

