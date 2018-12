Kožul: Ovo je blokada izbora Savjeta ministara

SARAJEVO - Član Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Predrag Kožul (HDZ BiH) je, nakon što je prekinuta sjednica Komisije prije nego što je izabrano njeno rukovodstvo, izjavio novinarima da su danas imali na jednoj formalnoj stvari, ali ne nebitnoj, primjer blokade.

"Jer ako šest kolega glasa protiv iznesenog prijedloga, a nema nikakvog drugog prijedloga, to je po mom mišljenju apsolutno blokada. Ona će utjecati na dinamiku izbora Vijeća ministara BiH, jer je Poslovnikom definirano da stav ovog povjerenstva nije obvezujući za parlament, ali je potreban parlamentu za izbor Vijeća ministara BiH", kazao je Kožul.

On je upozorio i na to da je od 14 članova Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH on jedini Hrvat.

"Po našem poslovniku, po definiciji, nema nikog drugog ko može biti član kolegija ovog povjerenstva u ime hrvatskog kao konstitutivnog naroda. Šest kolega je glasalo protiv i toga da ja budem zamjenik predsjedavajućeg", naveo je Kožul.

Po njegovim riječima, treba puno dobre volje "da i to ne shvatite kao jednu u nizu negativnih poruka prema Hrvatima kao konstitutivnom narodu u ovoj državi".

"Ove su me druge stvari zabrinule, a ovo me je ražalostilo", kazao je Kožul.

Sjednica Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH prekinuta je prije nego što su izabrani predsjedavajući i dva zamjenika predsjedavajućeg Komisije. Opširnije o tome na OVOM LINKU.