Krajišnik: Mislio sam da će sud imati više hrabrosti i biti objektivan

PALE - Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije zagovarao, ni podržavao, ni vršio zločine, već je on istorijska ličnost koju današnja presuda Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu šalje u legendu, izjavio je prvi predsjednik Narodne skupštine Srpske Momčilo Krajišnik.

On smatra da je drugostepena presuda Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu kojom je Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora strašna i da ona nikome neće donijeti korist, a donijeće mnogo štete u BiH.

"Iznenađuje me da nijedan dio njegove žalbe nije uvažen. To je pogubno. Imao sam optimizam da će Mehanizam pokazati više objektivnosti i da će imati hrabrosti da donese odluku koja je adekvatna. U današnjem vremenu, kada je Haški tribunal u pitanju, teško je da dođemo do pravde i istine", izjavio je Krajišnik Srni.

Krajišnik je podsjetio da je i on akter skoro svih aktivnosti u kojima je u ratu učestvovao Karadžić, naglašavajući da može sa sigurnošću da tvrdi da Karadžić nije ni zagovarao, ni podržavao, niti vršio zločine.

"Karadžić je istorijska ličnost, a ovakva presuda ga, u stvari, šalje u legendu. Tako je suđeno - da bez žrtve nema ni slave", istakao je Krajišnik.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je danas Karadžiću drugostepenu presudu kojom ga je osudio na kaznu doživotnog zatvora.

Drugostepena presuda izrečena je nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu, kojom ga je 2016. godine Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora.