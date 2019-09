Kreće anketa koja će obuhvatiti 60.000 domaćinstava

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon skoro tri godine usaglašavanja i dogovora između tri statističke agencije, danas počinje anketa koja će obuhvatiti 60.000 domaćinstava u BiH i koja će biti osnova za sva dalja anketna istraživanja koja rade agencije za statistiku u BiH.

U suštini, podaci koji se dobiju ovom anketom biće temelj za istraživanja koja se odnose, između ostalog, i na ona o radnoj snazi, potrošnji domaćinstva, obrazovanju, zdravstvu, itd...

Praktično, sva mjesečna, periodična i godišnja istraživanja i ankete koje sprovode statističari u Bosni i Hercegovini biće bazirana na podacima koji će biti prikupljeni u narednom periodu.

Taj temelj stručnjaci nazivaju Master uzorkom. Prvi i posljednji put taj Master uzorak u Bosni i Hercegovini urađen je 2009. godine i, kako mnogi naglašavaju, poprilično je nepouzdan i netačan s obzirom na to da je u posljednjih 10 godina došlo do značajnijih promjena kada je u pitanju i život i rad u Bosni i Hercegovini.

"Upitnik sadrži 13 pitanja, počevši od pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, zatim o statusu objekta, broju članova domaćinstva, starosnoj strukturi, obrazovnim karakteristikama", rekli su u Republičkom zavodu za statistiku, ističući da će u prvom kvartalu anketiranja biti obuhvaćeno oko 30.000 domaćinstava u 51 jedinici lokalne samouprave.

Inače, anketiranje će trajati naredne tri godine i biće sprovedeno kroz 12 kvartala. Predviđeno popisivanje za jedan kvartal je 22 dana, a anketiranje će sprovesti 120 anketara zvaničnih statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Iz statističkih institucija apelovali su na građane i nosioce domaćinstava na saradnju, koja nije zakonski obavezna, ali koja će puno značiti.

Samo anketiranje trajaće svega nekoliko minuta i umjesto upitnika na papiru, koji je korišten tokom popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, anketari će ovog puta vršiti unos podataka na laptopima i statističkim institucijama će podatke dostavljati na dnevnoj bazi.

"Ta anketa je jako pozitivna stvar za Bosnu i Hercegovinu i konačno je poslije nekoliko godina dogovora i razgovora došlo do saglasnosti svih unutar BiH kako će se to uraditi. Praksa pojedinih zemalja je da taj Master uzorak bude popis stanovništva, a s obzirom na to da u BiH nije bilo dogovora i da još nisu priznati zvanični podaci dobijeni popisom, odluka je bila da se ide na novu anketu i na pravljenje novog Master uzorka", ispričao je jedan statističar, koji nije želio da mu navodimo ime.

Ovu anketu finansiraće Delegacija EU u BiH, a prva četiri kvartala statističke institucije sprovodiće u saradnji s agencijom "Prism Research & Consulting" iz Sarajeva, koja je izabrana na međunarodno raspisanom tenderu.

Nakon ovoga statističke institucije u BiH anketu će nastaviti raditi same.

"Garantujemo da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni te da će prikupljeni podaci biti korišteni isključivo za statističke svrhe", saopštili su iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.