Kreće priča o legalizaciji marihuane u BiH

SARAJEVO - Konferencija na temu 'Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe – kako ubrzati proces?', po prvi put na ovu temu u Parlamentarnoj skupštini BiH okupiće predstavnike brojnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Tu će, između ostaloga, biti predstavnici Savjeta ministara, parlamenata na različitim nivoima vlasti, ministarstava zdravlja, kliničkih centara u BiH, SIPA i Tužilaštva BiH, policije RS, FBiH i Brčkog, Agencije za lijekove i medicinska sredstava i drugih državnih agencija, zavoda, predstavnici akademske zajednice, farmaceuti, udruženja i inspekcija.

Tako se pokreće priča o kojoj se do sada tek ponešto moglo čuti iako se godinama govorilo o potrebi za uvođenjem marihuane u liječenje pogotovo u slučajevima oboljenja od malignih i autoimunih bolesti.

Kako se u Bosni i Hercegovini uvijek politika pita poslije struke, a struka nema ništa protiv, u godini pred izbore pitali smo političke stranke što misle o legalizaciji marihuane, prenosi Bljesak.info.

"Godine 2017. iz HDZ-a 1990 rečeno nam je kako su ''za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe uz primjerenu zakonsku regulativu koja će osigurati strogu kontrolu u proizvodnji i disturbaciji kako ne bi došlo do zlouporabe''. HDZ BiH nam je tada rekao kako nisu o tome raspravljali kao o stavci izbornog programa, a Demokratska fronta bi podržala ovu inicijativu.

SDP BiH naveo je tada kako se politička stranka ne treba se baviti treba li se legalizirati ili ne marihuana u medicinske svrhe ali smo stanovišta i to zagovaramo da treba napraviti ekspertni tim stručnjaka koji bi to odgovorio i koji bi rekao koliko je to opravdano. Iz SDA je rečeno kako u Programu SDA za tada predstojeće Opće izbore 2018. godine nije tretirano ovo pitanje, prenosi ovaj portal.

''U zavisnosti od inicijativa, odnosno njihove opravdanosti, nadležni Savjet SDA će razmatrati legalizaciju marihuane u medicinske svrhe nakon čega će zauzeti svoj stav, imajući u vidu moralne, etičke i sve druge aspekte'', rečeno je tada iz SDA.

Od svih stranaka, najdalje je pak otišla, Hrvatska republikanska stranka, koja tvrdi da se zalaže i za legalizaciju rekreativnog konzumiranja marihuane.

''Država bi imala još jedan izvor poreznih davanja, pokrenula bi se proizvodnja, upošljavanje ljudi, standardizirala bi se prodaja po pitanju sastava i kvalitete proizvoda, u konačnici zadao bi se udarac već dobro uhodanom i razvijenom crnom tržištu, čime bi se uštedjelo i na represivnom aparatu'', poručili su tada iz HRS-a.

Portal Bljesak.info proveo je i anketu pa je od 3.100 učesnika ankete njih 96 odsto reklo da je za legalizaciju marihuane u medicinske svrhe.

