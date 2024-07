Kresojević uputio inicijativu za ukidanje poreza na kupovinu prve nekretnine

BANJALUKA - Ekonomski savjet PDP-a danas je Parlamentarnoj skupštini BiH podnio inicijativu da se prilikom kupovine prve nekretnine građani oslobode plaćanja PDV-a, a inicijativa se odnosi na izgradnju kuće do 200 kvadratnih metara, odnosno kupovinu stana do 60 kvadrata.

Kako je rekao član Predsjedništva i predsjednik Ekonomskog savjeta PDP-a Bojan Kresojević, ova mjera će značiti i povrat PDV-a prilikom izgradnje kuće.

"Predloženo rješenje podrazumijeva povrat PDV-a za prvu stambenu jedinicu nezavisno od broja članova porodice, s obzirom na to da se broj članova porodice tek kasnije ustanovljava. Kako bi se izbjegla zloupotreba, definisana je veličina do 60 kvadrata stana, kao i za kuću do 200 kvadrata. Posao opozicije nije samo da identifikuje probleme, nego i da predlaže rješenja. Jedan od gorućih problema u Republici Srpskoj je odlazak mladih i sve teže zasnivanje porodice, zato je Ekonomski savjet PDP-a, na čijem sam čelu, pokrenuo inicijativu", kazao je on.

Kako je rekao, namjerno je naglašena izgradnja kuće, s obzirom na to da je naša strategija promovisanje i podrška onima koji žele da zasnivaju porodice u kućama, jer to je zasigurno najkvalitetniji način da djeca odrastaju i da u što zdravijem ambijentu stiču prve životne navike.

Kresojević ističe da u inicijativi koju je uputio Parlamentarnoj skupštini BiH stoji prijedlog izmjene Zakona o PDV-u, kojim će biti definisano da će kupcu prve stambene jedinice biti izvršen povrat PDV-a ukoliko se radi o izgradnji ili kupovini prve nekretnine, nezavisno od broja članova porodice, što je dinamična kategorija.

"Važno je reći da se ova ideja nije prvi put pojavila u Republici Srpskoj, nego je već zaživjela u Srbiji. Upravo praksa iz Srbije je pokazala da se radi o vrlo kvalitetnoj ideji koju treba podržati i ovdje u Republici Srpskoj, ali s obzirom na to da se Zakon o PDV-u odnosi i na Republiku Srpsku i na FBiH i na Brčko distrikt, ova inicijativa se, dakle, odnosi na cijelu BiH", kazao je Kresojević.

Ističe da bi usvajanje ove inicijative bila velika finansijska podrška mladim ljudima i porodicama i svima koji žele da kupuju ili grade svoju prvu stambenu jedinicu.

"Usvajanjem ove inicijative ljudi će dobiti osjećaj da institucije, na bilo kojem nivou, vode računa o onima koji žive ovdje", rekao je Kresojević, dodajući da se, otkada je prvi put izašao u javnost sa prijedlogom ove inicijative, veliki broj mladih ljudi zainteresovao i izrazio spremnost da aktivno učestvuje u ovom procesu.

"To znači da ćemo, ukoliko u narednom vremenskom periodu ne budemo imali nikakvu reakciju nadležnih institucija, ići na peticiju prikupljanja što većeg broja potpisa kojima se podržava ova inicijativa, pa neka onda kažu građanima Banjaluke, Gradiške, Istočnog Sarajeva, Trebinja i drugih gradova da nema prostora u budžetu", kazao je Kresojević.

