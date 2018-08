Kriminalci i Arapi prepreka za ekonomsko državljanstvo

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina ne razmišlja da u skorije vrijeme uvede, kao neke zemlje, ekonomsko državljanstvo jer postoji bojazan da bi to otvorilo prostor za razne mahinacije.

Prvenstveno se misli da bi to iskoristili kriminalci, koji bi lako došli do državljanstva i tako izbjegli dolazak pred lice pravde, ili zbog promjene strukture stanovništva - dolazak stanovništva iz arapskog svijeta.

Mario Karamatić (HNS), hrvatski delegat u Domu naroda BiH, ističe da ekonomsko državljanstvo primjenjuju države koje su porezne oaze poput Malte, Portugala ili nekih otočkih država.

"BiH nije posebno interesantna investitorima s obzirom na to da su u BiH velika porezna davanja i investitoru se to ne isplati, jer on mora od tisuću KM plate državi dati nekih 800, a tu su i razni nameti", kaže Karamatić. Ističe da je razlog zbog kojeg Vijeće ministara BiH i Parlamentarna skupština BiH nisu išli na to da se razmatra mogućnost davanja ekonomskog državljanstva to što je BiH interesantna samo pojedinim kriminalnim strukturama koje bi ovdje došle da peru novac, ili pojedinim radikalnim osobama i teroristima koji su povezani s ISIL-om.

"Osim toga, ne znam i tko bi od ozbiljnih gospodarstvenika koji imaju novac da investiraju u BiH želio bh. državljanstvo uz ono koje već ima", kaže Karamatić.

Mirsad Isaković (SBB), poslanik u Predstavničkom domu i profesor na Ekonomskom fakultetu u Zenici, kaže da bi odluka države da uvede mogućnost ekonomskog državljanstva doprinijela većim ulaganjima u BiH, posebno kada je u pitanju ekonomski turizam...

"Pogotovo ako imamo u vidu da su neke zemlje iz arapskog svijeta i Istoka zainteresovane da finansiraju i ulažu, ali na ovakav način ne mogu jer onda ne gazduju svojom investicijom. Zbog svega toga je BiH jako nestabilna za ulaganja, bez obzira na turističke potencijale", kaže Isaković. Dodaje da je jedan od odgovora i taj da bi se dio BiH uvijek bunio zbog uvođenja ovog državljanstva zbog straha da se značajno ne promijeni nacionalna struktura stanovništva.

"Pretpostavljam da bi iz arapskog svijeta bilo dosta investitora, a to ne ide u prilog konstitutivnim narodima - Srbima i Hrvatima, jer postoji strah da se mijenja nacionalna struktura", rekao je Isaković, dodavši da je vjerovatno to jedan od najvažnijih razloga zbog kojih ovo pitanje nikad nije došlo na dnevni red Vijeća ministara BiH, a ni Parlamentarne skupštine BiH.

Napomenuo je da je, bez obzira na sve te strahove, ekonomski turizam u BiH važan segment u koji treba ulagati, pa i na taj način da se uvede ekonomsko državljanstvo, kao što je to uradila Crna Gora, koja je prvo ruskim državljanima prodavala imovinu u toj zemlji.

"Sada tu imovinu masovno kupuju Turci i uzimaju crnogorsko državljanstvo, jer je Crna Gora pred vratima EU", kaže Isaković.

Iako su "Nezavisne" u Ministarstvu civilnih poslova BiH isključivo tražile informaciju o ekonomskom državljanstvu, iz ovog ministarstva su nas uporno ubjeđivali da je to regulisano pravilnikom koji omogućava državljanstvo istaknutim privrednicima, umjetnicima, sportistima, što su ostali naši sagovornici negirali, ponovivši da BiH nema ekonomsko državljanstvo i da ga neće ni imati u skorije vrijeme.

Koliko košta ekonomsko državljanstvo