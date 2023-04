Kriminalizacija klevete guši medijske slobode

VAŠINGTON - Pitanja novinara o uvođenju klevete u krivični zakon i sužavanje prostora za javnu debatu od strane nekih vlada na zapadnom Balkanu ilustruju prijetnje s kojima se susreću novinari širom svijeta, rekla je Amanda Benet, generalna direktorka Američke agencije za globalne medije iz Vašingtona.

U pitanju je agencija Vlade SAD u čijem portfoliju su američki mediji za inostranstvo poput Glasa Amerike, Radija slobodna Evropa, Radija sloboda i drugih medija.

Na medijskom brifingu koju je danas održala s novinarima širom svijeta, svoju misiju opisala je kao promociju Prvog amandmana Ustava SAD, u kojem je garantovana medijska sloboda i sloboda izražavanja svima.

Naglasila je da njihovi mediji lokalnoj publici donose informacije širom svijeta i u njihovim zemljama, ali i izvještavaju o kompleksnim i kontroverznim pitanjima koja postoje u samim SAD.

Osim toga, posebna služba koju imaju bavi se promocijom medijskih sloboda putem interneta i pruža medijsku zaštitu i novinarima i javnosti kako bi se zaobišli cenzura i druga suzbijanja slobode izražavanja.

"Prostor za slobodne medije se sužava, a stvari postaju mnogo teže. Zemlje se zatvaraju koristeći čitav niz taktika, a pitanja koja postavljaju novinari to dobro ilustruju", rekla je ona. Istakla je da je na Samitu demokratije mnogo pitanja bilo o korištenju tužbi protiv medijskih organizacija i pojedinih novinara.

"Sužavanje medijskog prostora postavlja dodatni teret na sve nas da se fokusiramo na to kako da se probijemo u zatvorene medijske prostore. Naša organizacija zna da to nije ništa novo i mnogi od vas znaju da to nije ništa novo. Ovo što se dešava veoma podsjeća na period hladnog rata, kada je u mnogo zemalja medijski prostor bio potpuno zatvoren", rekla je ona. Istakla je da njena agencija ne sprovodi istraživanja o medijskim slobodama u svijetu, ali da se oslanjaju na ispitivanja uglednih agencija i na lično iskustvo koje govori da su one ugrožene. Način na koji oni doprinose popravljanju situacije je kroz objektivno izvještavanje i napore njenih novinara da sprovode detaljna i objektivna istraživanja o svim temama kojima se bave.

"Podrška novinarima na terenu je nevjerovatno teško i nevjerovatno važno pitanje zato što su oni ugroženi više nego ikad prije", rekla je ona.

Pohvalila je napore američke vlade i novinarskih organizacija, kao i medija koji izvještavaju o slučaju Evina Geškoviča, novinara "Wall Street Journala", kojeg je Vlada Rusije zatvorila pod optužbama za špijunažu.

"Hvala vam svima koji to pitanje stalno držite u žiži javnosti, jer novinarstvo nije zločin", rekla je ona. Benetova je istakla da potpuno odbacuje etiketu da je njena agencija ovisna o Vladi SAD jer je finansira, reagujući na namjeru Twittera da je tako označi.

"Mi odbacujemo tvrdnje da nas kontroliše američka vlada, jer nas ne kontroliše. Mi smo nezavisni i u praksi ste mogli da vidite brojne primjere koji govore tome u prilog, a nezavisni smo i po našem statutu. Namjera Twittera da nas tako označi kod nekih može izazvati opravdanu brigu o objektivnosti našeg izvještavanja", rekla je ona.