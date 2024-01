Krišto: Intervencija međunarodne zajednice narušila bi odnose unutar BiH

SARAJEVO - Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, je nakon sastanka s delegacijom EU koju predvode Ursula fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije, i premijeri Hrvatske i Nizozemske Andrej Plenković i Mark Rute rekla da očekuje podršku iz Brisela oko započinjanja pregovora EU i BiH o članstvu u EU.

Ona je rekla da treba sve učiniti da se izbjegne intervencije međunarodne zajednice koje bi, kako je istakla, mogle narušiti odnose unutar koalicije ali i funkcionisanja institucija BiH.

Zahvalila je Fon der Lajenovoj na podršci i posvećenosti, Plenkoviću na svemu što je Hrvatska uradila da se BiH pokrene na evropskom putu, kao i Nizozemskoj na podršci jačanja institucija BiH.

Rekla je da je nova vlast u proteklih godinu dana usvojila šest evropskih zakona i da radi na preostalim zakonima koji su važni za evropski put BiH.

Ona je rekla da je optimista da će u martu kada se sastaju evropski lideri, BiH dobiti datum za početak pregovora, te da će to biti ostvareno na temelju postignutih reformi i posvećenosti sadašnje vladajuće koalicije evropskom putu.

Fon der Lajenova je rekla da je imala dobar sastanak s svim vlastima u BiH i zahvalila što se BiH u sto postotnom obimu uskladila s spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, te da to pokazuje posvećenost evropskom putu.

Rekla je da je vidjela dio napretka, ali i posvećenost evropskim reformama i da je pokazala da BiH može postići rezultat, a što više bude bilo napretka, kako je rekla, biće lakše napisati izvještaj koji će pomoći da se ovaj napredak pretoči u napredak na evropskom putu BiH.

Istakla je da je jedinstvena, ujedinjena i suverena BiH zajednički cilj svih, i da je važno da se BiH posveti evropskom putu, i ne dozvoli da je išta poremeti na tom putu.

Rekla je da je potrebno usvojiti zakone o temeljima koji se tiču demokratije i ljudskih prava, a to se odnosi na sprečavanje pranja novca, sukoba interesa, ali i zakon o sudovima.

"Plan za rast je ponuda EU da se BiH integriše što prije u jedinstveno tržište, i time otvori vrata biznisu u BiH da dođe na evropsko jedinstveno tržište, a to mora biti propraćeno reformama koje doprinose ravnopravnoj utakmici na evropskom tržištu", rekla je ona.

Za to je, kako je rekla, EU spremna da novčano pomogne, a da bi veliki korak prema naprijed bilo uspostavljanje zajedničkog regionalnog tržišta.

Plenković je rekao da je u proteklih dvije godinhe došlo do tektonskih promjena u Evropi i da je to pokazala činjenica da je Ukrajina dobila status kandidata, a za to je, kako je rekao, kriva ruska agresija na Ukrajinu i politika Vladimira Putina.

To je dovelo do promjene evropske politike, i dalo šansu BiH da uhvati korak na evropskim integracijama.

Rekao je da je Hrvatska najveći prijatelj BiH na njenom evropskom putu i dodao da je na inicijativu Hrvatske u decembru došlo do odluke o davanju kandidature BiH.

On je dodao da je ovaj sastav Savjeta ministara BiH postigao veliki napredak, i da će dalji napredak u reformama pomoći da se u Briselu donese odluka o započinjanju pregovora.

On je istakao da je uvjeren da će se indentifikovanjem svih aktera u BiH doći do potrebnih reformi koje će dovesti do nastavka evropskog puta, i podsjetio da je važno da se to uradi u martu, jer će nakon tog perioda uslijediti evropski izbori što će, kako je naglasio, značiti da će BiH izgubiti godinu dana ako sada ne dođe do napretka.

Rute je rekao da su BiH i Nizozemska snažno povezane s zajedničkom istorijom i dodao da je Nizozemska povezana s cijelim regionom, a posebno s BiH.

Naglasio je da Nizozemska doprinosi miru u BiH kroz misiju EUFOR-a, a dodao je i da je njegova zemlja članica PIC-a, i da snažno radi na jačanju ljudskih prava i pravne države.

Istakao je da je u interesu Nizozemske da BiH postane dio EU, te da je to u interesu i BiH i EU da zemlja kandidat bude snažna, a da se njen napredak mjeri prema postignutom napretku, kao što su pitanja vezana za ljudska prava.

On je, međutim, naglasio da BiH ima još dosta posla pred sobom dok ne postigne potreban nivo usklađenosti s evropskim kriterijumima i da je zadatak domaćih zvaničnika da se kreću naprijed.

On je naglasio da BiH mora raditi na 14 prioriteta, i da je važno da se pokrene na tom putu, ali je i dodao da BiH ovo ne mora uraditi sama, jer će Nizozemska i EU pomoći u tome.

Von der Lajenova je rekla da EU nije upotpunjena bez zapadnog Balkana, ali da je važno da se postigne napredak u vladavini prava.

Rute je rekao da je za Holandiju važno da proces bude bez prečica i da BiH ispuni sve uslove koji se tiču vladavine prava, i da postoji mnogo stvari koje treba raditi, i da to znači mnogo posla za vlasti u BiH.

"U mojoj zemlji, a i za mene je važno da sljedeća faza bude zasnovana na napretku i da je važno da budemo strogi. Ohrabrujuće je da su mnogi pokazali volju i želju da se na tom putu radi", rekao je Rute.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.