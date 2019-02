Krišto: Još nema mogućnosti za sazivanje sjednice Predstavničkog doma

SARAJEVO - Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto izjavila je danas da još nema Poslovnikom predviđenih uslova za zakazivanje sjednice ovog doma.

Nakon sjednice Kolegijuma Predstavničkog doma održane u Sarajevu, Krišto je novinarima rekla da su razmotrene sve tačke dnevnog reda, ali da nije bilo dogovora o sazivanju sjednice ovog doma pošto još nema potrebnih pretpostavki.

Prema njenim riječima, Kolegijum je još jednom poslao urgenciju svim strankama zastupljenim u Predstavničkom domu da dostave svoje prijedloge za stalna tijela.

Ona je dodala da je potrebno da stranke dostave i svoje prijedloge za članove u zajedničkim komisijama oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Krišto je podsjetila da je dostavljanje prijedloga za formiranje parlamentarnih komisija uslov za sazivanje sjednice Predstavničkog doma.

Predsjedavajuća Predstavničkog doma izrazila je očekivanje da će, nakon sutrašnjeg konstituisanja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, biti stvorene pretpostavke za rad kompletne zakonodavne vlasti na nivou BiH.

Kada je u pitanju okončanje formiranja vlasti na nivou BiH, Krišto, koja je iz HDZ-a BiH, rekla je da ta stranka i njeni funkcioneri čine sve što je njihova obaveza.

Na pitanje da li neusvajanje godišnjeg nacionalnog plana za NATO koči imenovanje kandidata za sastav Savjeta ministara, Krišto je rekla da to nije uslov i da ne zna zašto je to aktuelizovano.

"Naravno, i mediji i politika imaju pravo da to komentarišu na svoj način, ali to nisu uslovi i ne bi se trebalo postavljati to pitanje. Nisam vidjela ni da se u prošlom sazivu Parlamentarne skupštine BiH nešto kočilo, pa došli smo do nekih zajedničkih stavova. Mislim da je ovo u zadnjem trenutku izbačeno kako se ne bi pristupilo formiranju vlasti na vrijeme", kaže Krišto.

Ona je dodala da je danas održan i zajednički sastanak Kolegijuma Predstavničkog doma sa Kolegijumom Savjeta ministara u tehničkom mandatu i da je razgovarano o organizaciji konferencije guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu.

"To je jedan veliki događaj za BiH i tu je postojalo puno problema, odnosno zahtjeva, organizacione, tehničke i druge prirode, da bi BiH mogla spremno dočekati ovaj događaj kojem će prisustvovati veliki broj ljudi", navela je Krišto.