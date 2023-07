Krišto čeka političku saglasnost za Amidžića

SARAJEVO - Iako je jedan od prijedloga za deeskalaciju krize u BiH imenovanje SNSD-ovog Srđana Amidžića za ministra finansija i trezora BiH, u dogledno vrijeme od toga neće biti ništa s obzirom na to da je Elmedin Konaković, lider NiP-a i ministar spoljnih poslova BiH, rekao da "nisu normalne okolnosti da bismo trebali nešto imenovati".

Da je imenovanje Amidžića još daleko, iako po koalicionom dogovoru to mjesto pripada SNSD-u, može se zaključiti i iz izjave Borjane Krišto, predsjedavajuće Savjeta ministara BiH, koja je ukazala na potrebu da treba imenovati ministra finansija i trezora BiH, ali da za to treba političku saglasnost.

Inače, Amidžića za ministra finansija i trezora BiH Parlamentarnoj skupštini BiH treba predložiti upravo Krišto, međutim, ukoliko on ne dobije podršku, njegovo ime se više ne može naći na dnevnom redu.

"To je jedno od pitanja koje treba riješiti. Ne možemo prilaziti na način to može, ovo ćemo uzeti, ucjenjivati. Moja obaveza je da predložim odluku, samo mi je potrebna politička saglasnost", rekla je Krišto.

Podsjećanja radi, mjesto ministra finansija i trezora BiH ostalo je upražnjeno nakon što je Zoran Tegeltija, koji je obavljao tu dužnost, izabran za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. S obzirom na političku krizu, podršku Amidžiću već su uskratili poslanici Naše stranke koji su rekli da za njega neće glasati dok se ne riješi politička kriza u vezi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

"Ne možemo se pretvarati da su normalne okolnosti da bismo mi trebali kao nešto imenovati, a s druge strane, razgovaramo s ljudima koji su rekli da će usvojiti odluke u kojima ne važe i neće moći doći ni SIPA ni Tužilaštvo. Koji to mozak može reći da u takvim okolnostima krucijalno pitanje jeste imenovanje ministra finansija. Ne bih se s tim složio", rekao je Konaković.

Brzo imenovanje Amidžića zatražio je i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji je rekao da je to potrebno uraditi što prije i da je to jedan od prijedloga za deeskalaciju krize u BiH, te da, ako se to ne uradi vrlo brzo, u krizu funkcionisanja može doći i Savjet minsitara BiH.

I Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je da je imenovanje ministra finansija dio paketa i pozicija koja pripada Republici Srpskoj i apelovao da se to pitanje riješi te da je Savjet ministara trenutno "na aparatima".